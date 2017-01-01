PATLAK SOKAKLAR

2012 Yılına Ait Patlak sokaklar konulu içeriğimiz patlakhaber sitemizin tamamen değişmesi ve taşınması nedeniyle temizlenmiş. Güncellğini yitirenile ilgili içerikten görseller ve video kaldırılmıştır. fakatnu ve özetini sizlerle paylaşarak sizi boş göndermeyelim değil mi.İntikam yemini etmiş hapishane kaçkını Black Jack (Volkan Öge) , sinyalleri TV programlarına karışınca insanları aptala çeviren Gerzomat adlı makineyi ele geçirir… Ancak Gerzomat’ı kullanması için kaçık profesör Mary Jane’e (Doğa Rutkay) ihtiyacı vardır… Cengaver polislerimiz John Lemmon (Tansu Tunçel) , Billy Billy (Ömür Cedimağar) ve polis merkezinin güzel yıldızı, polis memuru Jennifer (Selin Demiratar), Mary Jane’i korumakla görevlendirilirler. Ancak işler hiç de umdukları gibi gitmez. John ve Billy, şehirden bunalmış bir Ayı’nın (Bildiğimiz Ayı) vicdanıyla baş başa kalmışken, Black Jack, Profesör Mary Jane’i kaçırır ve makineyi çalıştırmayı başarır. Kısa sürede tüm halkta aptallık belirtileri baş gösterir. Olaya el koyan karabasan federaller, zeka pırıltısı General (Bülent Serttaş) ve polis şefi agresif Peter’la (Kubilay Tunçer) Black Jack’i durdurmanın yollarını ararlarken, cengaver polisler John ve Billy ise çıldırmış bir halde Black Jack ile kedi fare oyununa başlamışlardır…Black Jack, bu yarattığı aptallıklarla dolu dünyada sonsuza dek eğlenebilecek mi? John ve Billy normal hayatı sirke çeviren bu aptallık fırtınasının önüne geçebilecekler mi? Absürtten fırlamış bu renkli dünyayı pek seveceksiniz