coca colanin gizli tarifini 15milyon dolara satiyor

Coca Colanın gizli Tarifini bulan adam 15 milyon dolara satıyormuş

Patlak Değil gerçek haber ha. Adam Kokakolanın Atlanta da ki müzesinde Dev bir kasada saklanan gizli formulülünü bulmuş internetten 15 milyon dolara açık artırmaya çıkarmış.hani hep deriz ya içinde börtü var böcek var acaba var mı yok mu öğrenmek istiyorsanız çözüm basit 15 milyon dolara kıyıp formulu alacaksınız bakacaksınız. yada 15milyon meraklı kişi bir araya gelip 1 er dolar vereceksiniz. formulu açıp okuyacaksınız pöhhöhöyt..şaka bir yana İslama ve müslümanlara açıkça düşmanlığı dillere destan olmuş Cocacola bir müslüman tarafından Alınmaz içilmez. hz Ömer bizi elinde cola kutusuyla görseydi Gerçekten o elimizi keserdi.heyhaat nerde bu millette vatan millet sakarya din iman duygusu?.haberin özeti şu;Coca Cola'nın Atlanta'daki müzesinde dev bir kasada gizli tutulan tarifini bulduğunu iddia eden Clif Kluge, tarifi ebay de 15 milyon dallıra satışa çıkardı.Açık artırma sitesine ilan veren Kluge, gizli tarifi 15 milyon dolara satıyor. Kluge, hayatını kaybeden ünlü bir kimyagerin açık artırmaya çıkan eşyaları arasında formülün yazıldığı bilgiler bulduğunu söyledi. Kluge, bulduğu tarifle içeceğin gerçek tadına çok yakın bir tat elde edilebileceğini de iddia etti.İçecek 1886 yılında Dr. John S. Pemberton tarafından oluşturulmuştu. Pemberton'dan sonra pek çok kişi ilginç tarifler yayınladı.benden size Bedava coca cola Formulu (viki sözlükten buldum.)Malzemeler:1 ons (28 g) Kafein sitrat3 ons (85 g) sitrik asit1 ons (30 ml; 1 ons) vanilya yağı1 kuart (946 ml; 33 ons) misket limonu suyu2.5 ons (71 g) "Lezzet," mesela, "Karışım 7X"30 pound (14 kg) şeker4 ons (118.3 ml; 4.2 ons) kokain tozu(kokaini alınmış kokakin ağacı yaprağının aroması).2.5 gal (9.5 l; 2.1 gal) sukaramel yeterli"kafein, asit ve misket limonu suyunu bir çeyrek kaynar suda karıştır ve soğukken vanilyayı ve aromayı ekle."Lezzet(Karışım 7X):80 portakal yağı40 tarçın yağı120 limon yağı20 kişniş yağı40 küçük Hindistan cevizi yağı40 neroli yağı"24 saat beklesin."