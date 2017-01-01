Mustafa Sarıgül Yolsuzluk iddiaları





Efendim Habere geçmeden önce Mustafa Sarıgül kimdir Mustafa Sarıgül Alevimi,sunni mi, Mustafa Sarıgülün Eski partisi adı neydi Mustafa Sarıgülün partisi önceki seçimlerde % kaç oy aldı Kemal Kılıçdaroğlunun arşivinde sakladığı Mustafa Sarıgül Dosyası ne olacak? gibi sorulara kısa kısa cevaplar verip. sonra Kaynağı Ajans haberde ve Twitter da olan Mustafa Sarıgül ile ilgili yolsuzluk iddialarını sitemizde paylaşalım;Bu twitleri Twitterdan mustafaselanik3 isimli bir vatandaş Mustafa Sarıgüle iddialarımı ispatlayabilirim diyerekten arka arkaya kasım ayından beri Hâla gönderiyor. iddialar ve twitler den bazıları şöyle;Kaynaklarım: ajanshaber, twitter ve wikipedia dır. ben masum bi haberciyim.