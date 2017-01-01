Mustafa Sarıgül Yolsuzluk iddiaları
Efendim Habere geçmeden önce Mustafa Sarıgül kimdir Mustafa Sarıgül Alevimi,sunni mi, Mustafa Sarıgülün Eski partisi adı neydi Mustafa Sarıgülün partisi önceki seçimlerde % kaç oy aldı Kemal Kılıçdaroğlunun arşivinde sakladığı Mustafa Sarıgül Dosyası ne olacak? gibi sorulara kısa kısa cevaplar verip. sonra Kaynağı Ajans haberde ve Twitter da olan Mustafa Sarıgül ile ilgili yolsuzluk iddialarını sitemizde paylaşalım;
*Mustafa Sarıgül Kimdir?
-Bizi ilgilendiren Kısmı 2008 şubat ayında CHP den kovulan, 2014 mart ayı yerel seçimlerinde anlı şanlı törenle yeniden CHP ye alınıp İstanbul Belediye başkanı adayı yapılan bir vatandaştır.
*Mustafa Sarıgül Alevi mi?
-Sunni Olduğunu ve Alevilerin adetlerini iyi bildiğini ifade etmiştir.
*Mustafa Sarıgül'ün eski partisinin adı nedir?
-Mustafa Sarıgül Parti değilde 2009 da Türkiye Değişim Hareketi Diye bir siyasi oluşum kurmuş. daha sonra Yaşar Nuri Öztürk'ün 2005 de kurup 2009 yerel seçimlerinde %0.02 oy alınca bıraktığı Halkın Yükselişi Partisiyle birlikte hareket etme kararı almış Partinin Onursal Başkanı olmuştur. sonra ne hikmetse birileri mi rota verdi bilinmez mart ayı yerel seçimleri için pohpohlanarak chp ye Geri getirilmiştir. (kaynaklarım wikipedidir.)
*Mustafa Sarıgülün partisi önceki seçimlerde %kaç oy aldı?
-Üstteki cevabı dikkatli oku yavrucuğum. Halkın Yükselişi partisi 2007 genel seçimlerinde %0,51 2009 yerel seçimlerinde
%0.02 gibi muhteşem oylar almış. (hyp wiki yazıp bakabilirsin)
*Kılıçdaroğlu'nun arşivindeki Mustafa Sarıgülün Dosyası Ne olacak?
-Bilmiyorum ama seçimler sonuçlanana kadar sümen altı olacak gibi geliyor. birileri yeni bir Sarıgül bulduğunda veya sarıgülün işini bitirmek istediğinde Bu Dosyaları Sümenin üstüne çıkarabilir.
*Sümen ne ya?
-Yazı masalarında kullanılan altlıkmış.
Gelelim Mustafa Sarıgül ile ilgili Yolsuzluk iddiaları olduğunu ima eden tweetlere.
Bu twitleri Twitterdan mustafaselanik3 isimli bir vatandaş Mustafa Sarıgüle iddialarımı ispatlayabilirim diyerekten arka arkaya kasım ayından beri Hâla gönderiyor. iddialar ve twitler den bazıları şöyle;
Bugün yazacaklarımın inkar yada yalanlanmasına karşı,herşeyi ispat edebilecegimi bilmelerini isterim.
Önce birkaç soru daha sorup,sonra konumuza dönelim..
* Sn.Sarıgül,Türkiye de büyük bir fuhuş operasyonu oldu,bu operasyonda oglunuz Emir de ismi geçiyordu, bunu durdurmak için, kimlere ne gitti?
* Oglunuza ait başta inşaat şirketi olmak üzere, kaç şirket var? Chp lideri başbakanın oglunu görüpte, sizinkini görmüyor mu?
* Emir Sarıgül ün kapıda güvenlik olsun diye bekletildigi,Siz ve İnan Kıraç ın Galatasaray stadında konuşmalarınız var mı?
* Emir Sarıgül,İzzettin Doğan nın oglu(Galatasaray yöneticisi ismini hatırlamadım) ve İnan Kıraç nasıl bir çalışma içerisindeler?
Bu arada İnan kıraç ile sohbetinizde çok kahkaha atmışsınız,sesleri ben bile duydum:)
Şimdi gelelim konumuza....
* Nazmiye diye Dhkp-c kadrosu bir elemanı çalıştırıyormusunuz? Bu bayanı Başta Yunanistan olmak üzere,kaç defa yurtdışına gönderdiniz?
* Nazmiye ve Özgür isimli Dhkp-c elemanlarını belediye binasında,hangi makamda agırlıyordu yegeniniz Engin?
* Yegeniniz Engin e Müdürlük vermişsiniz,Dhkp-c den sorumlu müdürünüzmü?
* Dayınız olarak bilinen Cahit,hangi dini cemaat ve gruplarla ilişkini yürütüyor? son görüşmelerde Cahit neden size uyarıda bulundu?
* imdat kaygın-zikir kaygın adlı iki müdürünüz,alım ve ihalelerdeki rolleri ne? size yakınlık derecelerini açıklayabilirmisiniz?
* imdat kaygın-zikir kaygın hangi ihalelerde,hangi işadamları ile pazarlık yaptılar? verilen rakamı komik bulup,dosyayı eksik gösterdinizmi
* Bu Osman Arslan kim? Evinde yada başka residence larda,kaç daire var içleri çelik kasalı? adam kanser,dikkatli ol ölebilir
* Bu Osman Arslan a neden bu kadar güveniyorsun,para bu,hemde korkunç paralar,yüzde kaç alıyor?
* Baykal dan intikam alacam demiştin,bu intikam kaset ilemi oldu? Trakya da bir şarap fabrikasından alınıp,kimlere verildi kaset?
sakın bunları inkar ve yalanlamaya kalkışma,bunlar senin daha en temiz yüzün,daha neler neler görecegiz..Yalanladıgın herşeyi göreceksin
Nazmiye nin 2005 den sonra pasaport kayıtları ve ismini saydıgımız isimlerin tüm görüşme metinleri seni yalanlar...
Benim görünür olmayacagımı çok iyi biliyorsun,ama unutmaki bunları TV lerde çarşaf çarşaf gösterecek gazeteciler var
Dedigim gibi,daha yeni başladık konumuza,arkası ne kadar gelecegini sen biliyorsun...
Bu arada sana bir uyarı,Belçika nın Türkiye ye verdigi Dhkp-c arşivlerinde bolca ismin geçiyormuş,umarım önüne çıkmaz:)
Seçime kadar çok zamanımız var.Benimde gösterip yazacagım çok şeylerin olacagını unutma derim.Kaset başına iş açacak benden söylemesi
Seni severim,çok yardımların olmuştu örgüte,ama oglun ve yegenin çok acemi iş yapmışlar.Benim suçum yok:)
İnanmayan arkadaşlar,yazdıgım isimleri azıcık bir araştırıp,öyle yorumlar yapsınlar lütfen:)
Artık Çare degilsin sn Sarıgül,açıklayacaklarımla inan çaresizsin......
Bu açıkladıklarımız birşey degil,seçim süreci içinde çok şeye şahit olacaksınız,Almanya görüşme tutanakları dahil bunlara
Tekrar soruyorum? Dhkp-c nin Okmeydanı da faliyet gösteren İdil Kültür Merkezinin faliyet gösterdigi mülkiyeti 380 bin Tl ye +++
++Sizmi aldınız? Parayı kimler tarafından Yürüyüş dergisine ulaştırdınız?
Bu mülkiyetin parasını hangi Chp li iş adamından aldırdınız?
ve işte o tweetler;
Kaynaklarım: ajanshaber, twitter ve wikipedia dır. ben masum bi haberciyim.