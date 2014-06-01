Açık lise kayıtları ne zaman

Açık Lise Kayıt yenileme işlemleri ne zaman 2014
Aol Açık öğretim lisesi kayıt tarihleri ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman hangi tarihte diye arayan açık öğretim lisesi öğrencileri için gerekli olan açık öğretim lisesi
2014 takvimi yani 2014 yılı açıköğretim lisesi kayıt tarihleri kayıt yenileme tarihi sınav tarihi sınav sonucu açıklanma tarihi gibi açıköğretim lisesi 2014 takvimindeki bilgiler aol meb gov tr den alınmıştır.
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Açık Lise yeni kayıt tarihleri 2014;
daha önce açık liseye kaydolmamış veya kaydının üzerinden 2 yıl geçmiş olanlar için 2014 açık lise kayıt tarihi : 03-14 şubat tarihleri arası.
Açık lise Kayıt yenileme tarihleri 2014
17-28 Şubat 2014 arasında açıköğretim lisesi şubelerinde.
4-5 ocak 2014 açık lise sınav sonuçları ne zaman yayınlanacak? açık lise sınav sonuçları tarihi;
13 Şubat 2014 açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.
Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman 2014?
31 Mayıs - 1 Haziran 2014 tarihlerinde.
Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman yayınlanacak 2014
22 eylül 2014 tarihinde.
Alo Açık lise telefon numarası:
resimde gördüğünüz numara açıklise destek telefonudur.