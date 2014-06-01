Açık lise kayıtları ne zaman

Açık Lise Kayıt yenileme işlemleri ne zaman 2014

Aol Açık öğretim lisesi kayıt tarihleri ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman hangi tarihte diye arayan açık öğretim lisesi öğrencileri için gerekli olan açık öğretim lisesi2014 takvimi yani 2014 yılı açıköğretim lisesi kayıt tarihleri kayıt yenileme tarihi sınav tarihi sınav sonucu açıklanma tarihi gibi açıköğretim lisesi 2014 takvimindeki bilgiler aol meb gov tr den alınmıştır.dsdfdfdfddaha önce açık liseye kaydolmamış veya kaydının üzerinden 2 yıl geçmiş olanlar için 2014 açık lise kayıt tarihi : 03-14 şubat tarihleri arası.17-28 Şubat 2014 arasında açıköğretim lisesi şubelerinde.13 Şubat 2014 açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.31 Mayıs - 1 Haziran 2014 tarihlerinde.22 eylül 2014 tarihinde.Alo Açık lise telefon numarası:resimde gördüğünüz numara açıklise destek telefonudur.