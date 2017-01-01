sbs iptal mi

2013 sbs sınavı iptal mi oldu
SBS Sınavı iptal mi edildi? 1 milyon 112 bin öğrenciyi ilgilendiren sbs seviye belirleme sınavı sonuçları hakkında Chp nin verdiği önerge üzerine Danıştay şu kararı aldı: 1 milyon 112 bin 604 öğrenci için dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşabileceği tartışmasızdır. Bu nedenle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde yasa ihlali gerçekleşeceği için SBS'deki yerleştirmelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verdik." yani sbs yerleştirmeleri iptal mi oldu? neden iptal oldu sbs yerleştirmeleri ne oldu diye merak edenler için geçerli bilgi danıştayın kararıyla sbs yerleştirmeleri iptal oldu."
SBS İPTAL KARARINDAN SONRA ;
2014 20 ocak patlakhaber:İptal kararı üzerine öğrenciler büyük şok yaşarken Bakanlık'ın saat 16:00'da yazılı açıklama yapacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, İdare Mahkemesi'nin 2013 SBS sınav sonuçları hakkında yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz edecek. Bakalım sbs sınavına girenler ne olacak, sbs sınavına katılanlar ne olacak?