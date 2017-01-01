vodafone karne hediyesi tablet

Vodafone Karne Hediyesi Telefon Tablet

Az önce Telefonuma gelen bir mesajı hemen paylaşıyorum Vodafone dan karne gününe özel karne hediyesi Tablet kampanyası indirimli ve kılıf hediyeli Vodafone smarttab 3 tablet.Şimdi televizyonda da Vodafone karne hediyesi reklamı çıkar mı çıkmaz mı buna mukabil Avea Karne Hediyesi Telefon kampanyası , Turkcell Karne hediyesi telefon kampanyası indirimi yapar mı yapmaz mı pek bi bilgim yok Ama şunu soranlara net cevap verebilirim;İçinde vodafone un kaldırılamayan uygulamaları varsa, Cihaz bilgilerinde unknown device yazıyorsa ve Vodafone smarttab 3 e Android Güncelleme desteği vermiyorsa (aslında bu tablet lenovo) isterse Vodafone karne hediyesi tabletin özellikleri 15 çekirdekli 5gb ramli olsun kaldır at çöpe. Bunları çift çekirdekli gelişmiş ekran kartlı polypad ve piranha Tablet kullanıp sonunda lanet olsun deyip Google nexus 7 ye geçmiş ve rahat etmiş biri olarak yazıyorum. Güncelleme almayan Google play tarafından "unknown device" olarak görülen cihazlar beş para etmez. Google play ın unknown device olarak gördüğünü nerden mi biliyorum ikide bir duran uygulamalardan hata raporu gönderirken detaylara baktığımda cihaz bilgilerinde yazıyor. Herneyse sınıfını başarıyla geçen öğrencilere alınacak en güzel hediye bence s3 mini veya samsung tablet yada nexus tablet. Yada ipad mini. Siz siz olun teknolojik aletlerde markadan şaşmayın. Vodafone Karne hediyesi Telefon tablet konumuzu burada noktalıyoruz.