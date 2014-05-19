Yabancı Öğrenci sınavı 2014 tarihleriYurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler için yapılan Yös Sınavları ile ilgili bu haberimiz. 2014 yös sınavı ne zaman, hangi tarihte, 2014 yös sınavı başvurusu nereden yapılır diyen Yabancı uyruklu Öğrenciler için kısa ama öz bilgiler içeriyor. bakalım reytingi nasıl olacak?
014 YÖS SINAVI TARİHLERİ - YERİ - BAŞVURU ADRESİSınav Günü : 19 Mayıs 2014 Pazartesi
Sınav Saati : 10:00
yös sınavı Başvuru Tarihleri : 10 Şubat - 10 Nisan
Başvuru Adresi : yos. comu.edu.tr
Sınav Saati : 10:00
Sınavla ilgili bütün detaylar yine 10 Şubat tarihinden yukardaki başvuru adresinden takip edilebilir.