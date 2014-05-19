Yabancı Öğrenci sınavı 2014 tarihleri

014 YÖS SINAVI TARİHLERİ - YERİ - BAŞVURU ADRESİ

Yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler için yapılan Yös Sınavları ile ilgili bu haberimiz. 2014 yös sınavı ne zaman, hangi tarihte, 2014 yös sınavı başvurusu nereden yapılır diyen Yabancı uyruklu Öğrenciler için kısa ama öz bilgiler içeriyor. bakalım reytingi nasıl olacak?Sınav Günü : 19 Mayıs 2014 PazartesiSınav Saati : 10:00yös sınavı Başvuru Tarihleri : 10 Şubat - 10 NisanBaşvuru Adresi : yos. comu.edu.trSınav Saati : 10:00Sınavla ilgili bütün detaylar yine 10 Şubat tarihinden yukardaki başvuru adresinden takip edilebilir.