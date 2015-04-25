Samsung Kies Çalışmayı Durdurdu Hatası ve Çözümü

Geçen gün Arkadaşın samsung wave 2 s8530 cep telefonunu kies kurup yazılım atma işlemini yapayım dedim çünkü arkadaşın wave 2 telefonunun bada versiyonu 1.2 ydi oysa bada 2 çıkalı aylar oldu. ver bana bada 2 yüksetme yapayım dedim aldım. kusura bakmayın kies çalışmayı durdurdu hatasının kesin çözümü için bu yazıyı okuyacaksınız başka yolu yol. bu yazıyı okuduktan sonra kiesi kaldırıp tekrar kurmadan veya pcye format atmadan bu hatayı düzeltemezseniz küfür yorumlarınıza izin vericem :)
bu yazıyı okumak ile emin olun çok şey öğreneceksiniz. herneyse.
SAMSUNG KİES LİTE VE NORMAL KİES
Emanetin canı az olur versiyon yüklerken elektrikler filan gider diye arkadaşın telefonu benim 1.66ghz netbooka kies kurup oradan yükseleteyim dedim. bu kies samsungun sitesinde windows için tek install
programı verdiğinden program çok büyük ve çok kasıyor. içinde 32 bit için 64 bit için olan dll ler exe ler bada için android için dosyalar var. 1 saatte indi. yeni kiese birde kies lite versiyonu eklemişler.
Kies lite nedir ne işe yarar diyenler için kies lite samsung kiesin sadece telefon yedekleme geri yükleme yazılım yükseltme işlemleri için hafif mode aldığı bir kies modelidir. içinde normal kies gibi samsung apps ve podcast kanalı kütüphane filan yok yada en azından ben öyle gördüm. yani yukarda dediğim işlemleri kies lite ile daha hızlı yapabilirsiniz.
KİES AİR MESSAGE
birde kies air message gelmiş buda pc ekranınızdan telefonunuzdan sms göndermeye yarayan bir güzel uygulamacık.
KİES KURULDU AMA AÇILMIYOR
Haydaa sen bi saat bekle kies kurulsun ama açarken hoop windows hata versin.,
kies çalışmayı durdurdu. programı kapat yada çevrimiçi çözüm ara...
sinir oldum hemen google a baktım baktım ama nafile her yerde bu hatayı alanlarım mesajları var ama çözüm yok. birazda yabancı sitelere bakayım dedim "samsung kies stop runnig problem" filan yazıp aradım yok yok yok çözüm yok sonra kimileri xp de uyumluluk modunda çalıştırın demiş kimileri bilgisayarım özellikler gelişmiş sekmesinde veri yürütmesi engellemesi filan demiş ama windows7 starter de veri yürütmesi engellemesi maalesef kaydedilemiyor. edende olmadı yazmış zaten ve sorunu çözdükten sonra anladım ki onunla alakası yokmuş. millet on kere kurup kaldırmış format atmış hala aynı hatayı alıyormuş kaldırmaya kurmaya gerek yok başka yolu var o zaman dedim ve kies setupunu yeniden çalıştırdım "onar" modunu seçtim. onar modu bayağı bir kuruldu ama bu seferde çok uzun bir dll ismi registration hatası verdi. netbookta olsam geçmişe bakıp ismini buraya yazardım. onu da sonra yazarım inşallah.
Allah Allaah diye düşünüp beyin fırtınaları yapmaya başladım. o dll hatasını da internette aradım türkçe sonuç yok hatta ingilizce sitelerde de çözüm yok.
ulan dedim bi bakayım belki kies açılır kiesi açtım.
hooop yine aynı hata!
Kies program Çalışmayı Durdurdu
çevrim içi çözüm ara
ve programı kapat.
sonra hata raporunun ayrıntılarına bakayım belki bir ipucu bulurum dedim
hata raporunda kies.exe appcrash hatası yazısı dikkatimi çekti
aynı şekilde appcrash hatası diye türkçe ve ingilizce sitelerde aradım. millet kafayı yemiş vaziyette çözüm bulamıyor. forum donanımhaber pcnet shift delete yabancı siteler ve daha birçok sitede yabancı sitede bi adam yazmış bi program indiriyormuşsun apcrash hatasını düzeltiyormuş ama 100 dolarmış falan.
artık ümidi kestim gecenin saat 3 ü oldu.
son bir kez daha programı açayım dedim kiesi açtım yine aynı hata...
appcrash.. appcrash...
app nedir? uygulma
crash nedir? çarpışma...
anladıım uygulama çakışması var...
çakışma en çok neyde yaşanıyor?
USB Aygıtlarda..
diye düşünüp.
netbooka takılı olan tüm usb aygıtları çıkardım..
vee kiesi açmak için tıkladım.
heyecanla bekliyorum.
vee kies açıldı.
gözlerime inanamadım kies açıldı.
ama ben onarımdan sonra aldığım .dll registration not... hatasından dolayı rahat edemedim usb ler çıkarılmışken tekrar kies setup exe yi onarım modunda çalıştırdım.
bu sefer hatasız onardı.
yani kies sorunsuz kuruldu. onarıldı..
yani demek ki appcrash hatası büyük ihtimal usb aygıtların çakışmasından oluyormuş.
bir daha böyle hata alırsanız sizde pcnize takılı olan usblerinizi çıkarın..Bu konuda yabancı sitelerde de pek bir sonuç olmadığı için yabancılarada ingilizce bir iki kelime yazayım ingilizcem yettiğince.
Samsung kies has stopped working problem solved. here.
samsung kies stopped running problem solved.
search online help or close the program problem is solved.
remove all usb devices your computer or netbook and
run kies setup exe repair mode.
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