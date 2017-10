Samsung Wave Bada Telefona Oyun yüklemek

samsung bada apps market wave oyun indirmek



Samsung Bada işletim sistemli wave telefonlara sahip olanlar nasıl oyun indirir yükler? onu anlatıyoruz.( samsung wave s8500 , s8600 , 8530, s5250, s7230e, s5330, s5750 , s5780, m2105 badalı telefona)Samsung Bada telefonlarının içerisindeki samsung apps uygulamasına girip asphalt fifa gibi oyunlar bedava indirebilirsiniz.tabii samsung hesabı oluşturarak.Samsung sizde kullanıcı adı olarak bir e-mail hesabı ve birde şifre belirlemenizi ister kullandığınız bir email adresini (hotmail,gmail vb.) yazın samsung sizden doğrulama isteyecek (Mail adresinize link gönderip tıklattıracak)Samsung Hesabı şifresi oluşturma işlemi ise şimdi tam bir işkencekullanıcı adı ve şifre belirledikten sonra samsung wave badalı telefonunuzun samsung apps store uygulamasındanAngry bird , Asphalt , Fruit ninja, one man army, nova, need for speed gibi populer oyunları indirebilirsiniz.Gameloft oyunları Rovio oyunları, ve çeşitli pek çok aksiyon futbol (real futbol da var) oyunlarını indirebilirsiniz.(Simkartınız takılı olmadan sadece wifi ile samsungapps a giremezsiniz)aynı şekilde samsung hesabımızı aldıktan sonra bada telefonumuza samsung apps tansosyal medya uygulamaları Facebook uygulaması Twitter twitcaster Google Talk (zaten telefonlarda yüklü geliyor)KakakoTalk icq gibi pek çok chat uygulamasını yükleyebilirsiniz.Maalesef samsung apps markettekiguide uygulamalarına kanıp da yüklemeyin whatsapp ın resmi bir samsung bada versiyonu sürümü mevcut değil. yani benim gibi bu telefonlarını değiştirenlerin çoğu zaten sırfolmadığı için değiştiriyor.Android temaları yükleyebilirsiniz. Flash Led ışık uygulaması yükleyebilirsinizveya programı yükleyebilirsiniz. pek çok 3d oyunlar yükleyebilirsiniz bende 3d helicopter attack vardı real futbol, asphalt 6, Medal Of Honor,, oyunları vardı. bada opera tarayıcı bold tarayıcı, opera mini vardı. ezan vakti widgeti, accuweather hava durumu vidgeti not alma yapılacak listesi vidgeti vardı. (to do list)ama sonra zaten badanın içinde olan whats next uygulamasını kullanmaya geçtim.internet üzerinden samsungapps com a girilmiyor. Samsung Kies Bilgisayar bağlantı programı nı indirirsiniz (pc için) Samsung Wave Badalı telefonunuzu usb kablo ile bilgisayara bağlarsınız ve samsung hesabınızla kies içerisinde samsungapps da gezerek beğendiğiniz oyun ve uygulamaları tıklayarak telefonunuza gönderebilirsiniz. indirebilirsiniz. yükleyebilirsiniz.