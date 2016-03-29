Yeni Sprite reklami Gönül Yazar Yeşilli Kız

Yeni Sprite Reklamı Yeşilli Kız ve Gönül yazarBeğendiğim reklam filmlerini paylaşmayı seviyorum. işte bu da onlardan biri az önce tv de gördüm.
SIKINTI ANINDA SPRİTE YANINDA
3-4 erkek arkadaş kafede oturuyorlar içlerinden biri Yeşilli kızı göstererek "uff şu yeşilli kıza bak çok güzel yaa"
diyor. meğer kızın abisi aralarından bir arkadaşıymış.
Arkadaş diyor ki
"Oğlum Sen ne diyorsun O benim Kardeşim."
ve birden ortam geriliyor..
reklam hakkında düşüncelerinizi veya buna benzer taktikleri Sprite #FerahlatanTaktikler haştagı ile twitter da herkesle paylaşabilirsiniz.
Devamını Sprite 2016 yeni reklamı videosundan izleyelim :)
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