15 Temmuz Darbe girişimi
Esselamu Aleykum benim patlişko okurlarım. sizleri bir süredir içeriksiz bıraktığım için özür dilerim.
bu yazım da 15 Temmuz 2016 Darbe girişiminden 15 gün sonra 30 temmuz 2016 da tarihe not düşmek üzere yazılmıştır. kısaca 15 temmuz darbe girişimini dilim döndüğünce açıklayacağım.
15 Temmuz darbe girişimi
Neden 15 Temmuz?
Çünkü Türk silahlı kuvvetleri içinde örgütlenmiş kadrolaşmış ABD güdümündeki Fetö terör örgütü Mensuplarına 30 Temmuz Yüksek Askeri Şura
(YAŞ) ile yol verilecek hepsi emekliye ayrılacak bazılarının görevlerine son verilecekti. bunun için 30 Temmuzdan önce birşeyler yapılmalıydı.
15 Temmuz Darbe Girişimi Neden Gece 3 de değilde Akşam saatlerinde yapıldı?
Herşey çok Güzel planlanmıştı Darbe de Sabaha karşı 4 gibi yapılacaktı fakat MİT e akşam saatlerinde gelen bir ihbar bütün planı bozdu.
ihbarda adını hatırlayamayacağım Kışlalardan birinde bir hareketlilik olduğundan bahsediliyordu.
15 Temmuz Darbe Girişimi
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC hükümetine yapılmış bir darbe girişimiydi.
ortadoğuya kafalarına göre dizayn vermek isteyen Egemen ve insafsız güçler
Irak, Suriye,Mısır,Afganistan dan sonra 15 Temmuz 2016 da Türkiye ye de bir dizayn verme kalkışmasında bulundular.
Irak'a demokrasi ve özgürlük götürmek adına ilk önce Askerleri ile giren ABD tam bir hezimet ve hüsranla karşılaşınca farklı bir
yöntem üzerine yoğunlaştı.
IŞİD Irak Şam İslam Devleti
Eğitilmiş özel militanlarla bir örgüt kuruldu. ışid örgütü
önce hedef ülkede halkın zayıf noktaları (sunni-şii) tesbit edilip kışkırtıcı birkaç eylem ile halklar sokağa döküldü iç savaş çıkarıldı sonra ülkeye ışid sokuldu ve böyle o ülke Emperyalistlerin düşlediği yeni Dünya Düzenine göre şekil aldı.
Suriye de bunlar olurken Mısır da da Halkın büyük çoğunluğunun oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen Mursi
Mısır ordusundaki Örgütlenmiş, kadrolaşmış ABD Güdümündeki örgüt mensupları vasıtasıyla Darbe girişimi yapıldı ise de Halk Sokaklara dökülerek ilk etapta darbe girişimine engel oldu. fakat Gerekli temizlik işlemleri yapılmadığından ve Halk da 18 gün sonra sokakları Dua değil de eğlence panayır yerine çevirdiğinden darbe girişiminin 2. dalgası 18. günde başarıyla sonuçlanım Mursi nin tutuklanması Devletin
yönetimden alınması ve ordunun yönetime el koyması ile sonuçlandı.
15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi
Türkiye de de darbe girişiminden önce pek çok iç karışıklık çıkarma boyun eğdirme operasyonları yapıldı.
Gezi Parkı Eylemleri, Cumhuriyet Mitingleri,Terör eylemleri, Ekonomik baskılar. Türkiye bu badireleri atlatınca
Darbe girişimi oldu.
Türkiyedeki Darbe girişiminin hemen akibinde TRT Rehin alınıp silah zoruyla ordu yönetime el koymuştur, devlet feshedilmiştir sokağa çıkma yasağı başlamıştır açıklamalarının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Telefonla 3g görüntülü canlı yayına bağlanıp Halkı sokağa davet etmesiyle Milletin elindeki işi yarım bırakarak içtiği çayını bile bitirmeden masada bırakarak Abdestini Alıp vakit namazını kılıp 15 dakika içinde Sokaklara dökülmesiyle Elhamdülillah bu girişim engellenmiştir.
Belediye araçları iş makinaları hafriyat kamyonları hemen kışlaların önüne çekilmiş asker ve tank çıkışı engellenmiş. hava alanlarının yanında tarlası olan çiftçiler tarladaki mahsullerini ateşe vererek hava görüş alanını kapatmış, çoluk çocuk yaşlı genç kadın erkek engelli sağlam vatanını seven herkes bayrağını kapıp en yakın meydanlara Hava alanlarına Emniyet amirliklerinin önüne kışla önlerine
toplanmışlardır.
Camiilerde Selala okunmuş vatandaş dua için camiiye çağırılmıştır.
çocuğunu kucağına alıp tankın önüne siper olan mı dersin atletini çıkarıp tankın egzosunu tıkayıp tankı durduran mı dersin
halkı korkutmak için Alçaktan uçan f16 ların üzerine atlamak ve tepeden levye kaldırım taşı filan fırlatmak için yüksek binaların çatısına çıkanlar mı dersin kısaca millet cansiperane Askerin ve Tankların önüne geçmiş darbe girişimini engellemiştir.
15 Temmuz Darbe Girişiminde TBMM ve MİT Türk Helikopterleri tarafından Bombalanmış, Boğaziçi köprüsündeki halka ateş açılmı ve yüzlerce vatan evladı Şehit verilmiştir.
Türk devleti bu girişimden sonra Ordu da Yargı da emniyette büyük bir tasfiye girişimine başlamış ve binlerce Üstdüzey komutan, subay, general, hakim savcı , görevinden alınmıştır.
Şu an 30 temmuz ve Hala cumhurbaşkanımız Evlerimize gitmemizi söylemedi. Halk hala meydanlarda vatan nöbeti tutuyor,
söylenenlere göre sırada bi kaç alevi ve bi kaç sunni vatandaş vurarak, bi kaç Atatürkçü ve bi kaç Şeriatçi vatandaş vurarak
ülkede iç karışıklık çıkarmak ve bu karışıklıktan faydalanıp Türkmen dağı sınırından ışidi ülkeye sokmak Kürt vatandaşları silahlandırıp
Türkiyenin Güneydoğusunu size vereceğiz Kürdistan yapacağız diyerek ayaklandırmak ve hedeflerine ulaşmak var.
bu amaçla 5000 den fazla yıllarca itina ile yetiştirilmiş ve içimize yerleştirilmiş (sunni kılığında, alevi kılığında, kürt kılığında, Atatürkçü Kılığında) CIA ajanları devreye sokulacak..
ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
biz burdayız gitmeyiz Kanımızın son damlasına kadar Müslümanların rahatça yaşadığı şu Müslüman vatanını koruyacağız.
Onların çeşit çeşit planları , çeşit çeşit silahları varsa , bizim de iman dolu göğsümüz ve RABBİMİZ var.
Türk milleti olarak bütün Dünyaya örnek olacak bir kurtuluş mücadelesi vermek için bekliyoruz.
Mazlumun ahını aldığı gün zalimin zulmettiği günden ÇOK DAHA BETER OLACAK. (inşaAllah)
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