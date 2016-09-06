2016+en+ucuz+yurtdışı+kurban+bedeli

2016 En ucuz yurtdışı kurban bedeliHer Sene olduğu gibi bu sene de kurban kesmek isteyen gönlü zengin garibanlar için En ucuz kurban bedeli kaç lira konumuzu açıyoruz.
acele edin vakit daraldı.
EN AZ KURBAN HİSSESİ BEDELİ HANGİ KURUMDA?
Beşir derneği 2016 Yurtışı kurban bedeli
2016 Beşir Derneği Yurtiçi yurtdışı kurban bedeli 650 tl
İHH 2016 Yurtiçi Yurdışı Kurban Bedeli 550 tl
YYD org (Yeryüzü Doktorları derneği) Yurtdışı Kurban fiyatı 380 lira
en ucuz yurtdışı kurban hisse bedeli bu sene sadaka org.tr Derneği ne ait. Asya ve Afrika Kurban Bedeli 295 TL
AYDER 2016 YURTDIŞI KURBAN BEDELİ 350 TL
SADAKATAŞI KURBAN HİSSE DEBELLERİ :350 TL
İDDEF YURTDIŞI KURBAN HİSSESİ ÜCRETİ : 300 TL
Allahu Teala kurbanlarınızı kabul buyursun. imkanı olanlar ucuza kaçmasın.
Kurbanların ne kanları ne etleri Allaha ulaşır. Allaha ulaşacak olan sadece sizin onu keserken veya kestirirkenki yapmış olduğunuz halis niyet ve samimiyettir.
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