pomem sınavı başvuru dilekçesi indir
Polis Akademisinde Özel harekaçtı olmak için girilen 19. dönem Pomem (2016-2017)sınavına girmek için gerekli olan ve polis akademisi resmi sitesi pa edu tr den indirilmesi ve eksiksiz doldurulması gereken evraklar şunlardır;
c) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
ç) Aday sağlık bilgilendirme formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgilendirme formu www .pa .edu .tr adresinden indirilecektir.)
d) Adayların fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak www.pa.edu .tr adresinden indirilecektir.)
Özel Harekatçı olmak için istenen tüm evraklar belgeler bilgiler ve ücretlerle ilgili bilgi edinmek için şu sayfamızı ziyaret edin;
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