pomem sınavı internetten online ön başvuru
Polis Akademisinde Özel Harekatçı olmak içim girilen POMEM sınavına internetten ön başvuru nasıl yapılır? pomem sınavına girmek için gerekli belgeler ve online ön başvuru sayfası ile ilgili bilgiler içeren haberimiz 3 kasım 2016 tarihlidir.
İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU VE TARİHLERİ
a) Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 02 Kasım 2016’dan 14 Kasım 2016 Saat:17.00’a kadar www.pa.edu. tr internet adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliği(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz ederek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerinden müracaatı sırasında bilgisayar ekranında “Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocukları Kontenjanından Başvuru Yapabilirsiniz” ibaresini göreceklerdir. Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunup da müracaat sırasında belirtilen ibareyi göremeyen adayların Polis Akademisi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
e) İnternet üzerinden ön başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri belirlenmektedir. Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön başvuru yapamayacağından ilgili kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
f) Yurtdışında ikamet edip de Ülkemizde, Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre ikamet adresi bulunmayan ve Özel hareket birimlerinde istihdam edilmek üzere 19.Dönem POMEM giriş sınavı başvuru şartlarını taşıyan adayların internet üzerinden başvuru işlemi için Polis Akademisi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
g) Adayların internet üzerinden ön müracaatını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmaları faydalarına olacaktır.
h) e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
i) İnternet üzerinden ön müracaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığımız iletişim bilgilerinde yazılı faks numarasına göndermeleri ve şahsen müracaatları sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.
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