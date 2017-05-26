Blogger Google Yapisal veri test sayfasi Hataları ve Çözümleri

Google Yapısal veri inceleme Test Blogger hataları
Google yapısal veri analizimizi inceliyor ve hatalarımızı düzeltiyoruz. Patlakhaber Küllerinden yeniden doğacak inşaAllah.
Blogger BlogID Postid img_url author headline publisher datepublished yapısal veri test aracı hatalarını giderme
Blogger BlogID Postid img_url author headline publisher datepublished yapısal veri test aracı hatalarını giderme
inceledik ve şu sonuca ulaştık. Google yapısal veri aracı Blogger anasayfa testinde çok daha fazla hata veriyor.
Blogger konu sayfasını test ettiğinizde ise blogid postid author publisher
gibi aşağıdaki fotoda gördüğünüz birkaç hatayı veriyor.
tabii benim de daha önce postid , blogid, img_url, author hatalarım vardı. biraz Google a baktım ve Bir Blog Üstadı kardeşim sayesinde bunları hallettim. onun için tekrar buraya içerik taşımak istemiyorum Kardeşimiz uğraşmış paylaşmış çözümünü o bulmuş onun için onun sayfasını Blog Üstadı nı ziyaret edin.
Teşekkürler üstad.
26/05/2017T09.44AM
2017-03-05T08:00:00+08:00"
2017-04-05T09:20:00+08:00"
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