LG Wallpaper tv özellikleri ve fiyati

LG Wallpaper tv özellikleri ve fiyatı
Onu survivor Reklam arasında gördüm. Duvara bir duvar kağıdı gibi yapışıyordu altında kablosuz bağlantılı hoparlorü ve alıcısı vericisi filanın bulunduğu bir ek parçası daha vardı. çok güzel çok şık görünüyordu. acaba özellikleri neydi Türkiye satışı geldi mi fiyatı kaç paraydı anlamak öğrenmek için hemen Google a baktım. fakat türkçe olarak pek bir kaynak bulamadım onun günler sonra hemen patlak haberin başına oturup şu meşhur ve 2017 yılının televizyonu seçilen
LG wallpaper tv nin özelliklerini fiyatını ve nerede satıldığı bilgilerini içeren bir haber patlatalım dedim. ve tabii Lg wallpaper tv resimleri de
LG WALPAPER TV ÖZELLİKLERİ
1mm incelik ve Duvara boşluksuz monte etme özelliği
sihirli uzaktan kumanda
4k çözünürlükte görüntü kalitesi (2160p)
Sonsuz Kontrans oranı
Dolby Atmos ses kalitesi (yeni çıkmış Dolby Digital+ dan daha yeni)
web-os işletim sistemi
sihirli zoom ve bağlantı
LG WALLPAPER TV MODELİ VE NEREDE SATILIR FİYATI
Bu da bizim gibi garibanın LG walpaper tv incelemesi olsun.
LG Wallpaper tv modeli Lg signature oled tv w
ekranı kaç inç: 77 inç ekranı ve 65 inç ekranı var
lg wallpaper tv yi şuan sadece Amazon ve ebay da buldum
LG Wallpaper tv fiyatı amazonda 6243 dolar ebay da 8000 dolar.
iyi para...
Güzel para...
bakalım LG Walpaper tv Türkiye satış fiyatı hepsiburada da veya teknosada veya vatan da veya bimekste veya istanbulbilişimde kaç para olacak.
ben size söyleyeyim LG wallpaper tv en ucuz fiyatı 30.000 tl olur.
peki Alınır mı sizce?
Bence Alınmaz 30 binlira az para mı?
29/05/2017T02:40:05
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