Bime gelen casper nirvana n220 alınır mı

BİM e gelen Casper Nirvana N220 Netbook alınır mı
CASPER İKİSİ BİRARADA NETBOOK 10İNÇ
şu an bu içeriği Bimden 599tl ye aldığım Casper Nirvana n220 Dizüstü + tablet bilgisayardan
tablet modunda yazıyorum. BİMin verdiği casper nirvana mini laptop yani netbook un özelliklerini
alınır mı alınmaz mı bilgisini şimdi sizlerle paylaşıyorum patlakhabere buyurun;
CASPER NİRVANA N220 NASIL?
cihaz siyah yumuşak plastikten üretilmiş.
içerisinde piyasa fiyatı 400₺ olan windows 10 işletim
sistemi var ve gayet stabil çalışıyor.
casper nirvana n220nin ön ve arka kamerası gayet yeterli.
2mp flaşsız kameralar.
casper nirvana n220 nin 2 gb rami var bu da size aynı anda birden fazla işlemi (ofis dosyası açmak,facebook,twitter,tarayıcı açmak,fotoğraf görüntülemek,arka planda müzik dinlemek, youtube açmak) yapmanıza olanak sağlıyor.
KAÇ TANE USB GİRİŞİ VAR?
2 normal usb girişi klavye üzerinde 1 de microusb girişi tablet üzerinde var.
casper nirvana n220 klavyesi ise dock yani kendi içerisinde bataryası olan bir klavye değil üzerinde 2 adet usb girişi olan tuşları gayet rahat güzel bir klavye.
casper nirvana dizüstü pc tablet modunda klavyeden ayırdığınızda 600gram ağırlığında büyük bir tablete
dönüşüyor. bütün bağlantı portları kulaklık, açma kapama ses açma kapama micro usb mini hdmı şarj soketleri kasa hepsi tabletin üzerinde bulunuyor.
10.1 ekran 7 inç tablet kullanan biri için ilk başta biraz büyük geliyor özellikle ekran klavyesinde
yazma, klavyenin tuşa basarak geliyor olması biraz sıkıntılı. (kllavye ayarlarından düzeltiliyormuş ben düzelttim otomatik geliyor artık)
bimin verdiği casper nirvana n200 nin ekranı dokunmatik mi evet dokunmatik ve gayet te iyi görünüyor.
casper nirvana n220 tabletin ekran çözünürlüğü 1280x800
casper nirvana n220 nin intel atom işlemcisi ve intel ekran kartı ile youtube da takılmadan donmadan 1080p hd kalitede videolar
izleyebiliyorsunuz. ama ses kalitesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim kulaklık sesi iyi fakat dışarı pek ses vermiyor.
casper nirvana n220 bataryası kaç amper ne kadar gidiyor diyenlere bataryası 7000 miliamper
daha henüz batarya bitirmedim pil göstergesi üzerinde pil tam dolu iken 7 saat yazıyordu. şimdi %82
ve 4 saat 16 dakika diyor. tabii klavyesini çıkarırsanız batarya daha uzun süre gider.
Bime gelen Bimin verdiği casper nirvana hem tablet hem dizüstü bilgisayar alınır mı diyenler için
günlük facebook twitter gibi sosyal ağları kullanan internetten haber okuyan youtube dan dizi video müzik
seyreden dinleyen word excel gibi dosyalarla çalışan mail kullanan, ders yapmak için, ödev için internet lazım olan normal kullanıcılar için gayet uygun ve alınabilir.
casper nirvananın cd sürücüsü , ethernet bağlantı noktası vga monitör bağlantı noktası yok. sadece
wifi ile internete bağlanabiliyorsunuz.
Casper nirvana n220 ye nasıl format atılır derseniz yanında gelen dvd yi harici dvd sürücüye takıp usb den bağlayıp boot from dvd yi seçip orjinal windowsunu yeniden yükleyebilirsiniz. olmadı flashbellekle yaparsınızYanıtlaSil