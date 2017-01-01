Trt1 radyodan canlı maç dinle

TRT 1 Radyodan Canlı maç dinle cepten

Beinsporttan aldığımız bilgilere göre Süperligve Diğer Maçlarını naklen radyodan canlı yayınlama hakkı bu sene (2017-2018) Alemfm ve Lig radyoda diyordu ama AlemFM ve Lig radyo maçları canlı vermiyor. Süperlig maçlarını canlı yayınlayan radyo hangisi derseniz işte cevabımız TRT 1 Radyo.bizlerde cep telefonunda radyosu olmayanlar için cep telefonundan arka planda dinleyebilecekleri flaş gerektirmeyen TRT 1 Radyo canlı dinleme sayfası oluşturduk. canlı dinlemek için Radyoya tıklamanız yeterlidir.