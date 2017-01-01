Küçük araba modelleri

Buraya Kara şimşek Müziği ekledim ama sizde çalmazsa bu notu görürsünüz.

ya tarayıcınız desteklemiyor ya ben doğru düzgün ekleyemedim.

çünkü link .mp3 le bitmesi gerekiyor fakat yandex disk kısaltıp

bunu verdi https://yadi.sk/d/bKd23h4H3PcZjb müzikle beraber efsaneye bakmak isterseniz

yadi.sk linkini açın playa basın