Küçük araba modelleri

Küçük Otomobil modelleri
Sizde benim Gibi Küçük otomobillerden ciplerden kamyonetlerden kısacası Küçük Gerçek Arabalardan hoşlanıyorsanız ve bir tane almayı düşünüyorsanız.
gelin keyfini çıkara çıkara Küçük otomobiller Dünyasına bi bakış atalım.
2017-11PATLAKHABER:Şimdi size 2017 piyasasındaki en küçük otomobillerden bir demet sunacağım. bunlar içinde benim aradığım sevdiğim
ve tercih ettiğim
Küçük, yerden yüksek, otomatik vites ve dizel seçeneği olan otomobiller.
Mesela Suzuki samurai küçük jip. mesela fotosunu paylaştığım smart four two. bu fourtwo nun bir özelliği daha var
tamamen çelik konstrüksiyon (ne demek çelik çerçeve demek) olması. kaza testinde yuvarlıyorlar çarpıyorlar filan ama camlar tuz buz olsa da çelik konstrüksiyon çerçeve ve tavan hiç göçme yapmıyor.
ama geçen haberlerde bu smartlardan biri yolda durup dururken yandı biraz gözümden düştü.
2017 nin KÜÇÜK ARABA MODELLERİ ÖZELLİKLER VE FİYATLARI
1- Smart Four two (2 kişilik 2 kapı)
Küçük araba denince ilk Akla gelen otomobildir Smart. 4 kapılıları biraz çirkin ve büyüktür onun için habere koymuyorum. ama iki kapılısı çok ponçik birşeydir.
2-Smart FourFour(4 kişilik 4 kapı)
seni hiç sevmedim fourfour babanı da sevmezdim seni eklemiyorum fourfour çok çirkinsin.
3-Nissan micra
Hormonlu Domatesler gibi gittikçe büyüyen ve çirkinleşen özünden kopan bir model Nissan micra.
eskileri güzeldi ama şimdikiler ıı ınh.
ama Nissan micra 2017 nin iç dizaynı için harika diyorlar.
işte bu da Nissan micra 2017 içi - yani iç dizaynı koltukları torpido gözü filan işte;
4-Citroen C1
Çok tatlı araba
5-Hyundai i10
Hyundai işte oldum olası Hyundai. zevk stil sahibi değilsen ayağımı yerden kessin yeter diyorsan al kullan.
en ucuzu buydu galiba.
6-Proton savvy
modifiyeye çok uygun modelini herkesin bilmediği güzel bir küçük arabadır.Türkiye'ye gelmedi herhalde. gerçi ben bir tane görmüştüm çok güzeldi ama Google imageste Direksiyonlar hep solda
7-Daihatsu terios (küçük jip modeli)
Bana sorarsanız paranız varsa ve küçük araba seviyorsanız alın bi terios kurtulun derim.
Hem küçük, yerden yüksek hemde jip bagaj hacmi de diğer küçük arabalara nazaran daha iyidir.
seviyorum bu Teriosu ya. konforlu araba
8-Suzuki jimny (küçük 4x4 jip modeli)
Efsane olan Abisi Samurai nin çizgilerini bozmadan ilerliyor.Gerçi bir suzuki samuray olamaz ama yine de Güzel cip.
9-Fiat 500 (kendi küçük ama fiyatları çok pahalı)
Şirin olacağım diye kendini parçalamış ama fiyat binmiş üstüne. o dudak uçuklatan fiyatlarınla hiçte şirin görünmüyorsun Bitanesi.
Küçük otomobillerin tercih sebeplerinden biri de uygun fiyatlarıdır. FIAT bunu da sana hatırlatalım.
"70 bine onu Alacağıma gider Fiat Egea alırım, Dacia duster alırım"
der adam.
Hani Küçük seviyordun?
"başlarım küçüğüne biz biraz da ucuz olsun diye küçük seviyoruz"
der.
10-Opel Adam
Adam demişken işte hoşuma giden bir Küçük otomobil modeli opel adam
bakın bunu konusu da var bende çeşit çeşit modelleri var ve çok tatlı ama fiyatı pahalıdır yaa. sıfırı en az bi 70bin vardır.
başlarım küçüğüne ona para vereceğime gider jimny alırım. hem küçük hem yüksek hemde bagaj da var mis gibi
(ooo suzuki jimny sıfır fiyatı 87bin miş) Opel Adam Sıfır Fiyat cıplak 66 bin giyinik 87 bin
(Giyinik opel adamlar nasıl görmek isteseniz konunun sonuna bağlantıyı ekliycem ordan bakarsınız okumaya devam :)
BUNLARDA ESKİ KÜÇÜK ŞİRİN ARABALAR SATILIK DEĞİL BAKILIK
EFSANE OLMUŞ TUTKU OLMUŞ KÜÇÜK OTOMOBİLLER
Subaru küçük araba vivio (en küçük otomatik vitesli araba)
bunun resmini eklemiştim ama bulamadım ya
Subaru R2 minik gerçek araba
Şuna bak ne kadar güzel al koy bim poşetine götür eve niye büyüttüler ki bu arabaları bu kadar küçükler küçük kalsaydı büyükler büyüseydi.
vosvosun efsane Küçük minibüsü
Transporter'ların Atası. şu minibüse Kötü diyecek birini görmedim daha. ne kadar da mahzun bakıyor canım benim.
volkswagen nasıl yazılır hâla karıştırıyorum Google da bakmak istemiyorum şimdi.
wolksvagen miydi vosvogen miydi wv mi vw mi neydi yaa.
gerçekten sevilen marka ama
Recep ivedikin küçük arabası Fiyat bis
zorlasanız hâla sahibinden satılık temiz 2. el bi bis bulabilirsiniz ama yani ne kadar temiz olacak ki içinize kurt düşer bir kere
bu arabalar ilk çıktığında ninem kız idi.
Bizim Türk ustalardan biri bunu ucuz bulmuş almış. tamamen elektrikli yapmış geçen haberlerde gördümdü. çok da şık cici bici birşey ya.
Suzuki Samurai (küçük jip ve küçük kamyonet modeli)
bunu buraya koymazsam içim rahat etmez efsane küçük araba modellerinden hatta efsane küçük kamyonet modellerinden
90 model suzuki samurai avcıların kampçıların Göz bebeği.
bunu da arasanız sahibinden satılık temiz orjinal bi samurai hâla bulabilirsiniz. efsaneler ölmez şekil değiştirir Suzuki Samurai nin Günümüzdeki
alternatifi de Kardeşi Suzuki jimny
vee Sahneye en son Assolist çıkar.
HACI MURAT 124
Buraya Kara şimşek Müziği ekledim ama sizde çalmazsa bu notu görürsünüz.
ya tarayıcınız desteklemiyor ya ben doğru düzgün ekleyemedim.
çünkü link .mp3 le bitmesi gerekiyor fakat yandex disk kısaltıp
bunu verdi https://yadi.sk/d/bKd23h4H3PcZjb müzikle beraber efsaneye bakmak isterseniz
yadi.sk linkini açın playa basın
oto elektrikçiliği yapan 38 yaşındaki Murat 124 tutkunu Levent hacı murat'ını kara şimşek gibi konuşturmuş.
"Araca aşırı bir ilgi var. 50 bin lira veren de oldu. İnsanlar yolda gördükleri zaman veya sesini duydukları zaman fotoğraf çektirip aracı incelemek istiyorlar. Başka araçlara bindiğimiz zaman bu zevki bu nostalji duygusunu alamıyoruz. Bu bir tutku."
demiş. Helal olsun lan. haberin detayı şurada Tıklayıp gidecekseniz patlakhaberi unutmayın yine gelin tamam mı
Allaha emanet
Opel Adam ın öyle modelleri var ki dibiniz düşer >>> OPEL ADAM RESİMLERİ