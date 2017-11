Küçük araba modelleri

Küçük Otomobil modelleri

Sizde benim Gibi Küçük otomobillerden ciplerden kamyonetlerden kısacası Küçük Gerçek Arabalardan hoşlanıyorsanız ve bir tane almayı düşünüyorsanız.

gelin keyfini çıkara çıkara Küçük otomobiller Dünyasına bi bakış atalım.

2017 nin KÜÇÜK ARABA MODELLERİ ÖZELLİKLER VE FİYATLARI

"70 bine onu Alacağıma gider Fiat Egea alırım, Dacia duster alırım"

der adam.

Hani Küçük seviyordun?

"başlarım küçüğüne biz biraz da ucuz olsun diye küçük seviyoruz"

der.

EFSANE OLMUŞ TUTKU OLMUŞ KÜÇÜK OTOMOBİLLER



Buraya Kara şimşek Müziği ekledim ama sizde çalmazsa bu notu görürsünüz.

ya tarayıcınız desteklemiyor ya ben doğru düzgün ekleyemedim.

çünkü link .mp3 le bitmesi gerekiyor fakat yandex disk kısaltıp

bunu verdi https://yadi.sk/d/bKd23h4H3PcZjb müzikle beraber efsaneye bakmak isterseniz

yadi.sk linkini açın playa basın





"Araca aşırı bir ilgi var. 50 bin lira veren de oldu. İnsanlar yolda gördükleri zaman veya sesini duydukları zaman fotoğraf çektirip aracı incelemek istiyorlar. Başka araçlara bindiğimiz zaman bu zevki bu nostalji duygusunu alamıyoruz. Bu bir tutku."

"Araca aşırı bir ilgi var. 50 bin lira veren de oldu. İnsanlar yolda gördükleri zaman veya sesini duydukları zaman fotoğraf çektirip aracı incelemek istiyorlar. Başka araçlara bindiğimiz zaman bu zevki bu nostalji duygusunu alamıyoruz. Bu bir tutku."

Şimdi size 2017 piyasasındaki en küçük otomobillerden bir demet sunacağım. bunlar içinde benim aradığım sevdiğimve tercih ettiğimKüçük, yerden yüksek, otomatik vites ve dizel seçeneği olan otomobiller.Mesela Suzuki samurai küçük jip. mesela fotosunu paylaştığım smart four two. bu fourtwo nun bir özelliği daha vartamamen çelik konstrüksiyon (ne demek çelik çerçeve demek) olması. kaza testinde yuvarlıyorlar çarpıyorlar filan ama camlar tuz buz olsa da çelik konstrüksiyon çerçeve ve tavan hiç göçme yapmıyor.ama geçen haberlerde bu smartlardan biri yolda durup dururken yandı biraz gözümden düştü.1- Smart Four two (2 kişilik 2 kapı)Küçük araba denince ilk Akla gelen otomobildir Smart. 4 kapılıları biraz çirkin ve büyüktür onun için habere koymuyorum. ama iki kapılısı çok ponçik birşeydir.2-Smart FourFour(4 kişilik 4 kapı)seni hiç sevmedim fourfour babanı da sevmezdim seni eklemiyorum fourfour çok çirkinsin.Hormonlu Domatesler gibi gittikçe büyüyen ve çirkinleşen özünden kopan bir model Nissan micra.eskileri güzeldi ama şimdikiler ıı ınh.ama Nissan micra 2017 nin iç dizaynı için harika diyorlar.işte bu da Nissan micra 2017 içi - yani iç dizaynı koltukları torpido gözü filan işte;Çok tatlı arabaHyundai işte oldum olası Hyundai. zevk stil sahibi değilsen ayağımı yerden kessin yeter diyorsan al kullan.en ucuzu buydu galiba.modifiyeye çok uygun modelini herkesin bilmediği güzel bir küçük arabadır.Türkiye'ye gelmedi herhalde. gerçi ben bir tane görmüştüm çok güzeldi ama Google imageste Direksiyonlar hep soldaBana sorarsanız paranız varsa ve küçük araba seviyorsanız alın bi terios kurtulun derim.Hem küçük,hemde jipde diğer küçük arabalara nazaran daha iyidir.seviyorum bu Teriosu ya. konforlu arabaEfsane olan Abisi Samurai nin çizgilerini bozmadan ilerliyor.Gerçi bir suzuki samuray olamaz ama yine de Güzel cip.(kendi küçük ama fiyatları çok pahalı)Şirin olacağım diye kendini parçalamış ama fiyat binmiş üstüne. o dudak uçuklatan fiyatlarınla hiçte şirin görünmüyorsun Bitanesi.Küçük otomobillerin tercih sebeplerinden biri de uygun fiyatlarıdır. FIAT bunu da sana hatırlatalım.Adam demişken işte hoşuma giden bir Küçük otomobil modeli opel adambakın bunu konusu da var bende çeşit çeşit modelleri var ve çok tatlı ama fiyatı pahalıdır yaa. sıfırı en az bi 70bin vardır.başlarım küçüğüne ona para vereceğime gider jimny alırım. hem küçük hem yüksek hemde bagaj da var mis gibi(ooo s87bin miş) Opel Adam Sıfır Fiyat cıplak 66 bin giyinik 87 bin(Giyinik opel adamlar nasıl görmek isteseniz konunun sonuna bağlantıyı ekliycem ordan bakarsınız okumaya devam :)bunun resmini eklemiştim ama bulamadım yaSubaru R2 minik gerçek arabaŞuna bak ne kadar güzel al koy bim poşetine götür eve niye büyüttüler ki bu arabaları bu kadar küçükler küçük kalsaydı büyükler büyüseydi.Transporter'ların Atası. şu minibüse Kötü diyecek birini görmedim daha. ne kadar da mahzun bakıyor canım benim.volkswagen nasıl yazılır hâla karıştırıyorum Google da bakmak istemiyorum şimdi.wolksvagen miydi vosvogen miydi wv mi vw mi neydi yaa.gerçekten sevilen marka amazorlasanız hâla sahibinden satılık temiz 2. el bi bis bulabilirsiniz ama yani ne kadar temiz olacak ki içinize kurt düşer bir kerebu arabalar ilk çıktığında ninem kız idi.Bizim Türk ustalardan biri bunu ucuz bulmuş almış. tamamen elektrikli yapmış geçen haberlerde gördümdü. çok da şık cici bici birşey ya.bunu buraya koymazsam içim rahat etmez efsane küçük araba modellerinden hatta efsane küçük kamyonet modellerinden90 model suzuki samurai avcıların kampçıların Göz bebeği.bunu da arasanız shâla bulabilirsiniz. efsaneler ölmez şekil değiştirir Suzuki Samurai nin Günümüzdekialternatifi de Kardeşi Suzuki jimnyvee Sahneye en son Assolist çıkar.oto elektrikçiliği yapan 38 yaşındaki Murat 124 tutkunu Levent hacı murat'ını kara şimşek gibi konuşturmuş.demiş. Helal olsun lan. haberin detayı şurada Tıklayıp gidecekseniz patlakhaberi unutmayın yine gelin tamam mıAllaha emanet