Yarın mersinde okullar tatil mi? değil 6 kASIM 2017

valilikten açıklama gelmiş yarın Mersin'de okullar tatil değilmiş. sağda solda yazanlara itibar etmeyin patlakhabere itibar edin.

erkenden kalkın tıpış tıpış okulunuza gidin.



Mersin ve Silifke yi Aşırı yağış nedeniyle sel aldı.

millet okullar tatil oldu diye yaygara kopardı vALİlik aynen şöyle dedi;

"Okulların tatil edildiğine yönelik yayınlanan haberler asılsız olup, bu konuda valiliğimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Yarın eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir. Bu tür asılsız haberleri yayınlayarak halkımızı yanıltanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır."

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6 kASIM 2017valilikten açıklama gelmiş yarın Mersin'de okullar tatil değilmiş. sağda solda yazanlara itibar etmeyin patlakhabere itibar edin.erkenden kalkın tıpış tıpış okulunuza gidin.Daima güncel tatil haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız Yarın okullar tatil mi sayfamıza bakın. orada kaynağıyla hangi ilde hangi nedenle hangi okullar tatil edildi veya edilmedi tarihi ve kaynağıyla bulacaksınız.

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