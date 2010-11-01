Kas Boyun Tutulmasına Kasılmasına Krampa Ne İyi Gelir















Kas boyun bel tutulması kasılması tedavisi















Benim sevgili patlak okurlarım çilekeş editörünüz şu anda boyun tutulmasından kıvranıyor fakat içimdeki şu paylaşma sevdası ve insan sevgisi yok mu işte gördüğünüz gibi yine beni sizlerle paylaşmaya itiyor.bu yazıda kas kasılması boyun bel omuz tutulması kramplar gibi kasların sertleşmesi ve gerginleşmesi ile ilgili hangi ilaçlar verilir bitkisel olarak deva olabilecek maranki bitkisel karışım kürleri ve evde yapılabilecek acil müdahalelerden bahsedeceğim. bu yazıyı yazmadan önce ne kolumu ne omzumu kıpırdatamıyordum. aşağıda bahsettiğim ilaçlardan ve yöntemlerden birkaçını yapınca bayağı bir gevşedim jelibon kıvamına geldim ama hâlâ tutulan kas ağrı veriyor. bakın kas ağrısına iyi gelen yazmayı unuttuk onuda yazmış olduk şimdi.Benim kaslarıma kramp girmesinin tutulmasının nedeni kalsiym düşüklüğüve uzun süredir diyaliz tedavisi görüyor olmamdan kaynaklanan kas zayıflığı. bana boşuna çilekeş editör dememişler benim güzel patlak okurlarım.fakat genelde kas tutulmaları kasılmaları krampları ani bir ters hareket sonucu, cereyanda (ceyranda kalma) kalma sonucu, klima çarpması sonucu, kalsiyum eksikliği sonucu olarak ortaya çıkar. klima çarpması sonucu göğüs kasını üşütme yaşayan benim sevgili teyzem nefes alamaz duruma gelmiş soluğu acil serviste almıştı. bunlara çok dikkat edin.enç ve sportmen olabilirsiniz kızlara artizlik yapacağım diye farklı atraksiyonlara girmeyin Allah muhafaza ani bir ters hareketle vücudunuzda kas tutulması şiddetli kramp olabilir daha da kötüsü inme gelebilir bir sinir hücresi tahribatı ile felç bile kalabilirsiniz. ve en kötüsü o anda hava attığınız kızlara karşı karizmanız çizilir şekliniz şemaliniz kayar bok yolunda can veren niyazi gibi inler durursunuz.ilk önce tıbbi çarelerden bahsedelim. benim tutulma sonucu meydana gelen ve üç gündür devam eden ağrımı ve kasılmamı sadece Dolorex adlı bir tablet ilaç geçiriyor. bende doktor numunesi olduğu için Dolorex ilacının fiyatını bilmiyorum kutu üzerinde şunlar yazıyorAğrı kesici antienflamatuar Dolorex draje etken maddesi diklofenak potasyum 50mg.evet bu ilacı içince kopacak gibi olan boynum yarım saat sonra iyileşiyor daha doğrusu ağrıyı ben hissetmiyorum. 3-4 saat sonra yine kaldığı yerden devam ediyor. zaten dolorex bir kas gevşetici değil ağrı kesici.Bu ilaçtan sonra ağrı kesmenin hiçbir faydası olmayacağını bunun böyle devam edeceğini anlayıp kasımı gevşetecek kas gevşetme yöntemleri aramaya başladım . ilk olarak tıbbi yöntemlere yani ilaç masaj merhem ve sıcak banyo yöntemlerine başvurdum.eczaneden MuscoRil 4 mg kapsül ve MuscoRil %25 merhem aldım. fiyatı kaç para derseniz biri 12 biri 28 tl (13 haziran 2011 fiyatı)merhemi boynuma bolca sürüp hafif hafif masajlarla yedirdim. hemen peşinden kas gevşetici yumuşatıcı kapsül ilacını da aldım (muscorilin kapsülü) yarım saat bekledim bir hafifleme bir gevşeme hissettiğim andahemen sıcak duşun altına girdim ve boynumun tutulan kısmını 25 dakika sıcak duşun altında beklettim. bunların hiçbirini yapmadan önceki durumuma göre boynum %25 gibi rahatladı yani kaslar biraz gevşedi. bende hemen bu acıları yaşayan insanlarla bunları paylaşmak için ofisime geçtim ve birde bu kas ve boyun tutulmalarının bitkisel kürleri var mı maranki bitkisel kas tutulma ve kramp karışımları var mı diye baktım.onun içinde aşağıda yazan şu bitkisel formülü yani kas gevşetici bitkiselkarışım formülünü nenedir .net den buldum.(paylaşanlar sağolsunlar)Hareketsiz çalışmak zorunda olanlarda sık rastlanılan bir durumdur. Stresten, cereyanda kalmaktan da kas tutulmalarına sık rastlanır. Bu tür durumlarda kullanılabilecek basit bir30 ml üzüm çekirdeği yağı, 4 damla biberiye uçucu yağı, 2 damla okaliptüs uçucu yağı.Üzüm çekirdeği yağı içine sırasıyla yukarıdaki yağlar damlatılır. Her yağ damlatıldıktan sonra en az 10 dakika kadar saat yönünde karıştırılır. Üstü kapatılıp 8 saat bekletilir. Süre sonunda tekrar karıştırılır ve bu karışımla masaj yapılır.Evet ben kasları sıcak suyun gevşettiğini biliyordum ama birde bu soğuk sprey tedavisini buldum ve aynen şöyle diyorSoğuk Spray Germe tedavisimyofasial ağrı sendromlarında (kas tutulması-kulunç)herhalde bu ağrıyı daha doğrusu sinirleri dondurmak için yapılan geçici bir yöntem. bunu kaslarını gevşetmek isteyene ben şahsen tavsiye etmem.hani futbolcuların ani çarpmalarda burkmalarda sıktıkları soğuk sprey varya herhalde ondan olsa gerek.neyse benim sevgili patlak okurlarım işte sizlerle kas tutulması ile ilgili bildiğim herşeyi paylaştım. güzel güzel resimlerle de süsledim. unutmayın şifayı veren Allah'tır bu saydıklarım şifalara sebeplerdir. bu saydıklarımı yaparken dua ederseniz veya o bölgeye okuyup üfletirseniz şifa sürecinizin daha da hızlanacağına inanıyorum. bu konuda sizlerinde bir bilgisi bir tavsiyesi varsa yorumlarınız yayınlamaktan şeref duyarım.bana dua edin.selametle.