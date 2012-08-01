













1 Torba çimento kaç kg kilogram

1TORBA ÇİMENTO = 50KG















1 TORBA ÇİMENTO KAÇ KG[/caption]Bugünlerde çimento taşıdın di mi? yoksa Hayatta aklına gelmez google a böyle birşey sormak.işin gücün laylay lom Bir torba çimento kaç kilo biliyor musun tam 50 kilo. kaç torba kaldırdın kaç torba çimento taşıdın?hayırdır inşaat işi mi var yardıma gelelim mi?haa sen geldin bi torba çimewnto kaç kilo diye aradın öbür amele arkadaşımız da 1 torba çimento ne kadar ağırlığında diye aramış olabilir bilginiz olsun 1 torba çimento 50 kilogram.bu konuda sana 2015 torba çimento fiyatlarını da paylaşmak isterdim ama hiç araştırasım yok şimdi.sahi sen yeni taşımışsın 1 torba çimentoyu kaçtan aldın markası neydi yorum yapıverde senden sonra gelenler okusun bi faydan dokunsun haber. he 1 torba çimento kaç para?