facebook feed otomatik içerik gönderme

Facebook Feed rss otomatik içerik gönderme


Bu haberi facebook üzerinde okuyorsanız maksadımıza ulaştık demektir.

daha önceden uyduruk bir sayfaya rss graffiti ile patlakhaberin tüm konularını facebook sayfasına otomatik olarak göndermiştim. fakat o sayfayı beceremedim. bende kendi kişisel facebook sayfamı kapatıp çilekeş editör patlakhaber sayfası yaptım. ve rss graffiti ye girip fotoğrafta gördüğünüz source (içerik kaynağı) nı aynen bırakıp. öbür tarafta gördüğünüz Target (yayınlanacak hedef) kaynağını patlakadmin pagesinden kişisel (user) pagesine çevirdim.
Facebook kişisel sayfamı da normal sayfa yaptım. bu konuda rss beslemesinin denemesi eğer bu konuyu facede görüyorsanız başarılı olmuşuz demektir. patlakhaber. büyüyor..





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