Google Chrome Adsense uzantısı eklentisi indir Google Chrome Adsense Uzantısı Yani Gerçek Adı ile Google Publisher Toolbar (Google dan)



Google Chrome Adsense yayıncısı eklentisi ne işe yarar.

Ben kullandım hâla da kullanıyorum çok güzel. bi iki ekran görüntüsü göstereyim.



kısaca sitenizde hangi reklam o gün dün ve son 7 gün kaç kez tıklanmış kaç para kazandırmış onu gösteriyor. beğenmediğiniz reklam üzerindeki eklenti bildirimine tıklayarak istemediğiniz reklamı kaldırıyorsunuz. engelliyorsunuz. indirmek için

ve tanıtım yazısı







GOOGLE PUBLİSHER TOOL ADSENSE ARAÇ ÇUBUĞU UZANTISI



Google Yayıncı Araç Çubuğu, AdSense yayıncılarına, hesapları ve web sitelerinde yayınlanan reklamlarıyla ilgili gerçek zamanlı bilgilere ulaşmaları için iki kolay yol sunar.



Pop-up hesap özeti, aşağıdakileri bir bakışta görüntülemenize olanak verir:

• Hesap kazanç özeti (bugün, dün, bu ay, geçen ay)

• En yüksek kazancı sağlayan 5 özel kanal (seçilebilir tarih aralığı)

• En yüksek kazancı sağlayan 5 URL kanalı (seçilebilir tarih aralığı)

• Kullanımda olduğu süre boyunca sağlanan gelir



Site içi reklam yer paylaşımı, size, kendi sitenizde aşağıdaki seçenekleri sunar:

• Oturum açan kullanıcı için reklam birimine dayalı reklamların ve eski AdSense reklamlarının yer paylaşımları

• Yer paylaşımlı alanlarda DoubleClick for Publishers (DFP) etiketleri için yer paylaşımları

• Reklam birimine dayalı AdSense etiketi yer paylaşımları ile ilgili anında özet rapor

• Özel kanallar içeren eski AdSense etiketleri ile ilgili anında özet rapor







Yani Gerçek Adı ile Google Publisher Toolbar (Google dan)Google Chrome Adsense yayıncısı eklentisi ne işe yarar.Ben kullandım hâla da kullanıyorum çok güzel. bi iki ekran görüntüsü göstereyim.kısaca sitenizde hangi reklam o gün dün ve son 7 gün kaç kez tıklanmış kaç para kazandırmış onu gösteriyor. beğenmediğiniz reklam üzerindeki eklenti bildirimine tıklayarak istemediğiniz reklamı kaldırıyorsunuz. engelliyorsunuz. indirmek için burası ve tanıtım yazısıGoogle Yayıncı Araç Çubuğu, AdSense yayıncılarına, hesapları ve web sitelerinde yayınlanan reklamlarıyla ilgili gerçek zamanlı bilgilere ulaşmaları için iki kolay yol sunar.Pop-up hesap özeti, aşağıdakileri bir bakışta görüntülemenize olanak verir:• Hesap kazanç özeti (bugün, dün, bu ay, geçen ay)• En yüksek kazancı sağlayan 5 özel kanal (seçilebilir tarih aralığı)• En yüksek kazancı sağlayan 5 URL kanalı (seçilebilir tarih aralığı)• Kullanımda olduğu süre boyunca sağlanan gelirSite içi reklam yer paylaşımı, size, kendi sitenizde aşağıdaki seçenekleri sunar:• Oturum açan kullanıcı için reklam birimine dayalı reklamların ve eski AdSense reklamlarının yer paylaşımları• Yer paylaşımlı alanlarda DoubleClick for Publishers (DFP) etiketleri için yer paylaşımları• Reklam birimine dayalı AdSense etiketi yer paylaşımları ile ilgili anında özet rapor• Özel kanallar içeren eski AdSense etiketleri ile ilgili anında özet rapor

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