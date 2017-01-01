selahi spor bakanı Suat kılıç Vaayy kralsın video

Selahi ve Spor Bakanı Suat Kılıç videosu "Vaay Kralsın"

ETİKETLER:Selahi vaay kralsın, bakan suat kılıç Vaay kralsın, spor bakanı suat Kılıçtan 200 tl bahşiş alan çocuk selahi,selahi spor bakanı suat kılıç Allaah kralsın video

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde AK Parti teşkilatını ziyaret eden, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, esnafla biraraya geldi.Kılıç, bir pastane önünde otururken imza almak için yanına küçük bir çocuk yanaştı. 11 yaşındaki çocuğun adının Selahi Varol olduğunu öğrenen Bakan Kılıç, uzattığı kağıda adını özenle yazdı. Selahi Varol bir ara "Sen neyin başkanısın" sorusunu yöneltince, Bakan Kılıç "Buraya yazıyorum" yanıtını verdi. Ama çevrede bulunanların "Gençlik ve Spor Bakanı" demeleri üzerine Selahi, "Yaa" diyerek önce durakladı, ardından "Vay, kralsın" dedi ve Suat Kılıç'ın omzuna birkaç kez vurdu, el ve yanaklarından öptü. Küçük çocuğun tepkisi Bakan Kılıç’ı güldürürken, çevrede bulunanlar ise kahkahalara boğuldular.Varol: Gel bugün bizde kalBakan: Ailen ne iş yapıyor?-Babam çaycı, annem ev hanımı. Annem doğurduğu için evde oturuyor-Kaç kardeşsiniz?-Şu anda 3 kardeş olduk-İki kız bir erkek oldunuz yani-Aynen-Marmaris'in hangi köyündensin?-Köylü değiliz ki biz Marmarisliyiz-Vaaay vay, vay-Annem Urfalı, babam Ceylanpınarlı, ben Marmarisliyim-Kaça gidiyorsun?-4'e geçtim. Kendinize iyi bakın başkanım-Helal olsun ya, sen ne kerata adamsın. Selahi canım öptüm gözlerinden Allah'a emanet ol-Sen de kendine iyi bak, yarın yine gel beklerizBakan Kılıç bu konuşmanın ardından Selahi Varol'a 200 lira bahşiş verdi.