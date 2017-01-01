Apartmandaki Telefon Kutusundan Daireye Kablo Çekmek

Apartmanda bulunan karışık telefon kutusundan daireye nasıl kablo çekilir?

sizin daireye giden internet telefon kablosunu bulmanın kolay yolu binadaki karmakarışık telefon hattı kutusundan size ait olanı sizin daireye gideni kolayca bulun

konumuz taşınırken silindi durun durun .kısaca apartmandaki çok karışık telefon kutusundan daireye hat kablo çekmek içintelefon kablosunun ucuna 1.5 volt pil bağlayın. elinize 1.5 voltluk ampul alıp aşağı inin ve tek tek telefon kablolarının iki ucuna pilinizin + ve - kutuplarını değidirin hangisinde ampul yanarsa o sizin daireye çıkıyor demektir. işte onu kutuya bağlayın evinizdeki telefonu ona bağlayın. pilinizin boş olmadığını ve ampulunuzün de patlak olmadığını önceden test edin onaylayın.aynı şekilde internet için modem için kullanabilirsiniz.