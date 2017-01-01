Hatay'in dinler amblemi

Hatay'ın Dinler Amblemi

Öncelikle, Medeniyetler buluşması ismine rağmen organizasyon aslında dinler buluşması olarak düzenlendi. Üç büyük din'in temsilcileri bir araya geldi. Organizasyon için Hatay'ın seçilmesi ise bir başka ilginç noktaydı. Suriye sınırındaki Hatay ilimiz, Ortadoğu'nun en eski yerleşim bölgelerinden biri. Halen Hatay'da her dinden ve mezhepten vatandaşlarımız yaşıyor. Ama bu özelliklere sahip bir çok ilimiz var.Neden Hatay? Bir başka nokta ise, organizasyon için yapılan amblem. Amblemin basına geçilen ilk halinde hilal yoktu. Sonradan eklenen hilal, amblemin orijinaline iliştirilmiş gibi duruyor.Büyük Ortadoğu projesi, Büyük İsrail projesi ve küresel tekdünya devleti projesi, dinlerarası diyalog adı altında bütün kadin dinlerin içini boşaltarak yeni bir evrensel din yaratmayı öngörüyor. Bu amaçla, din olarak hiç bir iddiası kalmamış olan Yahudilik ve Hristiyanlığın sembollerr düzeyinde egemen olduğu projeye, iddiaları ve direnme potansiyeli oln islam'ında eklemlenmesi öngörülüyor. İslam dünyasının çözülmesi ve küresel projelere açılması için, dinsel temellerden ve inançlardan arındırılması, iddialarını ve meydan okuma cesaretini kaybetmesi isteniyor. Bu amaçla, dinler, medeniyetler arası diyalog türünden cazibeli isimler altında islam coğrafyasına nüfuz etme ve İslamı her hangi bir din düzeyine indirgeyerek projelerin engeli olmaktan çıkartma çabası veriliyor. Hatay amblemi, bu çabanın sembolü.