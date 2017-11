Fazil Say in islama hakaret twitleri ve yalaka zir cahilleri

cennet te ya chivasregal

içkisi yoksa asıl sorun bu.

Dünyaca ünlü bilmem ne Fazil say Twitter da islam dini ve müezzinler hakkında güya beyin fırtınası yaparak densiz bir iki laf etmiş. Fazil Say ne demiş Fazil Say islama hakaret olarak hangi tweetleri atmış. o konuya gelmeden ve saçma sapan tweetleri fazil da olsa insan insandır belki aklında ukde kalmıştır kimin kimden daha iyi müslüman olacağını Allah bilir diyerek dilimiz döndüğünce cevaplayalım.dünyaca ünlü bilmem ne miz Fazil Say bir tweetinde demiş ki;burada Fazil benim 4 yaşındaki yeğeninim mantığı ile sormuş. kimbilir belkide kafası kıyakken atmıştır o tweeti.benim yeğenim de cennette cips yoksa cennete gitmek istemediğini söylüyor.Allahu teala ne buyuruyor orada canlarının istediği herşey olacak. şu olacak mı bu olacak mı?2Sevgilim cehennemlik se benim de canım onu istiyorsa ne olacakinternet olacak mı Facebook olacak mı bilgisayar olacak mı çalışmayı seven insan cennette boş durmaktan sıkılmaz mı böyle uzar gider.insanoglu istekleri zamanla bile değişirken zaman ve mekan değişimi ile nasıl değişmez. 4 yaşında cips yoksa cennete girmem diyen bir bebe 14 yaşında cips olmasa da olur yeter ki cep telefonum olsun kontur bitmesin 24 yaşında yeter ki sevgilim de olsun34 yaşında fazil gibi yeter ki içkim olsun der. ama cennet bambaşka bir alemdir orada insan içkisini bulamadi feysine giremedi sevgilisini göremedi diye üzülmez. tabiri caiz ise Allahu teala bütün üzüntü keder acı gibi duyguları cenneti ile mükafatlandırdığı kulundan almıştır. bütün isteklerine bir çözüm üretmiştir. örneğin diyelim ki fazil müslüman oldu ve Allah in lutfu ile cenneti hak etti. fazil bu dünyada chivasregal içerek edindiği mutluluğa lezzete ve kafaya orada chivasregal içmeden ve sarhos olmadan kavuşur. burada yoktan var eden bir Kudretten sözediyoruz3 Edebilen sonsuz bir kudret sahibinin hoşnutluğundan ve kendisini hoşnut eden kulunu hoşnut etmesinden bahsediyoruz. hicbirsey olmasa da uzuntusu yorulması acı çekmesi fitne fücur dusunmesi alınmış yerine aşırı dozda mutluluk yüklenmiş bir insandan bahsediyoruz. öyle cipsim olmadan asla çikolatam olmadan asla diye düşünmeyi bırak hem Allah sana zaten cenneti vaadetmiyor. ebedi olarak üzüntü acı keder ve yanık vaadediyor. onu inkar etmene karşılık öldükten sonra seni ebedi cehennemine yaka paça onur kırıcı bir şekilde attırıp hiç bitmeyecek acılarla cezalandirmayı vaadediyor. orada ne içersin iç o acı ve pismanlik geçmeyecek. orada zebanilerden chivasregal istersin onlar da sana leş gibi irin getirirler. bunlar Allah in kafirler e vaadi. öl de gör. ama bana kalırsa hemen şimdi müslüman ol da kurtul Seni yaratanin gadabına uğramaktan.4.şarap akan irmaklar birbirinden güzel huriler ve cennet.bir kere sen iman etmedikçe bunları rüyanda bile göremezsin onun için sen ateşten kazıklara bağlanmış bir şekilde çıtır çıtır yanarken korkunç yaratıkların öfke ile sana kükremelerini yanık yerlerine bir de kırbaçla vurmalarını seni kancalara takıp ateşte yüz üstü sürümelerini hayal et.hemde hiç bitmeden ölmeden.o irmaklar da sarhos etmeyen birbirinden farklı renk koku tat ve lezzetlere sahip türlü türlü içecekler varonlar ne bir sarhoşluk veriyor ne şişkinlik ve tokluk ve bıkkınlık yapıyor.sen onların isimlerine ister şarap de ister chivasregal de istersin kola çay süt ayran meyve suyu de. ne dersen de onlar öyle içecekler senin bu halinle hayatta tadamayacağın içecekler.hele o 'bu halinle' hayatta göremeyeceğin cennet güzeli hurilere laf sokmaya çalışman. o cennetteki nasiplerinden başkasını gözü görmeyen. onlara sırılsıklam aşık olan. kendilerine hiç el değmemiş derecede namuslu olan cennet hurilerini kerhane kadınlarına5 Benzetmen senin sevgiden ve aşktan ne anladığını gösteriyor. onlar Rabblerini hoşnut edenlere mukafat olarak birbirini kıskanmayanbirbirlerinden güzel ve yabancı el değmemiş namuslu hoş sözlü güzel kızlar. aklın almıyorsa format at.fazil say tweetini de her halde şey sanarak attı. hani o muezzin müslüman geçinen aslında imanı olmayan sahtekarın biri. ezanı öyle baştan savma okuyup hemen dünya keyfine donecek. aslında muezzin bile olsa bütün muslumanlar böyle sahtekâr işte. inançlı bir mumin olsa ezanı uzun uzun okurdu.hah ışte bence tam olarak bunu düşünerek ve kendisinin ezan makamlarini bildiğini göstermek isteyerek attı o tweeti.bir kere akşam namaz vakti çabuk geçtiği için akşam ezanının hızlı okunmasini efendimiz buyurmuştur. akşam ezanı diğer vakitlere göre daha hızlı okunur çünkü iş güç bitmiştir millet camide hazırdır vakit de dardır. oysa ikindi ezanı yavaş okunur çünkü millet işinden gücünden gelir abdest alır. sen aynı muezzini ikindi okurken gördün mü? görmeye ne gerek var ki belli ki senin niyetin üzüm yemek değil.cook hümanist fazil say beyimizin burada verdiği mesaj tanrıya inananlar hayvanlar gibi insan öldüren vahşi yaratıklardir bunun sebebi de tanrı inancıdir.böyle düşünmesinin sebebi de din savaşları.doğru müslümanlar yahudi ve hiristiyanlar tanrı için savaş etmişlerdir ölmüş ve öldürülürmüşlerdir. ama bu haksız bir öldürme değildir hiristiyanlari ve yahudileri bilmem ama benim tanrım diyor ki kim haksız yere benim verdigim bir cana kıyarsa o benim verdigim bütün canlara kıymış gibidir.ona öyle hesap sorarım.haklı yere cana kıymak nasıl olur. sana savaş açılmıştır malına canına vatanına namusuna kastedilmiştir. islam devletini fitneye düşürme kargaşa ile binlerce canın gitmesine vesile vardıro zaman haksız yere olmaz. ama yine bununla beraber Allah affedeni affeder. bireysel olarak bir insanın başka bir insanı zorunluluk olmadıkça öldürme yetkisi yoktur. diyelim ki adam namusuna saldiriyor8. onu öldürmeden etkisiz hale getirebilecek bir güce sahipken onu öldürdüysen Allahu alem bu sana sorulur.bizim inandığımız Allah bir karıncayı bile incitmenin hesabını sorar. dünyada ona inanmayan tüm caniler bitsin kendisi için karıncayı bile incitmenin müminler dolsun diye savaşı serbest kilmistir.vahşi hayvanı bile durup dururken öldürmeyi caiz kılmayan Allah savaşta sizin gibi kafirlerin omuzlarına boyunlarina kılıçla vurulmasını acınmamasını emretmiştir.demek ki siz vahşi bir ayından bile daha tehlikelisiniz