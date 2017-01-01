Yüksek tansiyon belirtileri korunma



TANSİYONU HEMEN DÜŞÜRENİLAÇ KAPRİL



FİYATI 6 TL



Bu makaleyi sizlere doktor Ahmet Mehmet yazmadı bu makaleyi 22 yıllık yüksek tansiyon hastası bir genç yazdı o yüzden anlamanız için tıp okumanız gerekmezBu yazıda tansiyon yüksekliğine beyin kanamasına belirtilerine ve alınabilecek önlemlere değineceğim eğer kopyala yapıştır yapmazlarsa başka hiçbir sitede yazmayan yüksek tansiyon ve beyin kanamasından korunma yöntemlerini gencdiyaliznet. blogumda Siz interneti okumak araştırmak için kullanan değerli ziyaretçilerimle paylaşıyorumTansiyon en açık tabiri ile kanınızın damarlardaki dolaşım hızıdır.Kanınız damarlarınızda çok hızlı dolaşıyorsa kalbiniz çok çalışıyor ve tansiyonunuz yüksek demektir. Böyle insanların başka hiçbir hastalığa yakalamasalar dahi ortalama ömürleri düşük tansiyonlulardan daha az olur çünkü kalp diğerine göre daha çok çalışır daha çabuk yorulurOrganlara ve hücrelere daha sık oksijen götürür hücreler daha sık yenilenir ve yenilenme limitlerini daha çabuk doldururlar.Tansiyonun iki değeri vardır bunlar büyük tansiyon ve küçük tansiyon normal değeri büyük 120 küçük 80 dir. Biz buna tansiyonum 12/8 deriz tansiyonun üst sınırı büyükte 140 küçükte 90 ı geçtiği zaman yüksek tansiyon olur. Alt sınırı iseBüyükte 110 yani 11 küçükte 80 yani 8 olur bunların altı da düşük tansiyon olur.Bunu anlamak için ilk önce tansiyon nasıl ölçülür onu bilmek lazımdır.Yukarda da dediğim gibi tansiyon kanın damardaki akış hızı ve damar kenarlarına yaptığı baskıdır.Bunu öğrenmek için Sağ kolumuzu yada sol kolumuzu kalp hizasına getirip tansiyon aletini kolumuzun üst kısmına sararız kolumuzun dirsek kısmındaki damarların birleştiği yer akış hızını dinlemek için bize lazım olacağından orayı açık bırakmaya çalışırız.Sonra tansiyon aletini şişirmeye başlarız ve dinlemek için steteskop denen kulaklığı kulağımıza takarız. Biz şişirdikçe damardaki akım sesi kaybolur.Iyice şişirdikten sonra yavaşça tansiyon aletinin tıpasını açarız. Tansiyon aletinin gösterge ibresi içindeki hava çıktıkça 250 lerden yavaş yavaş düşmeye başlar bizde damarı sessizce kulaklıkla dinleriz damar rahatlayınca birden biriken kan güp güp diye akmaya başlar bizde hemen ibreye bakarızBu ilk sesi duyduğumuz anki ibre büyük tansiyonu gösterir. Sonra akım şiddeti yavaş yavaş normale dönmeye başlarGüp güp sesinin şiddeti giderek azalır ve kan akımı normale dönünceSes kesilir. Işte o anki ibre de küçük tansiyonu gösterir. Mesela ses 140 da başlayıp 90 da kesilirse tansiyon 140 90 yani 14/9 olur.Bu işlemi artık kulaklıksız dijital makineler yapıyor ama bu makineler hassas olduğu için genelde büyük tansiyonu daha yüksek gösterir çünkü sesi daha erken algılar küçüğü de daha küçük gösterebilir çünkü sesi da iyi duyar. En iyi en güvenilir olan elle sıkmalı tansiyon aletidir.var hemde onunla onun arasında kocaman bir fark var ;Yukarda da yazdığım gibi sıkmalı ve kulaktan dinlemeli bir tansiyon aleti her zaman daha iyi sonuç verir.YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ* genelde Alnın üst kısımlarında yada başın herhangi bir yerinde zonklama biçiminde ağrı.* Gözleri sağa sola çevirirken göz kaslarında ağrı.* Burundan kan gelmesi burun kanaması* yatakta huzursuzluk uyuyamama sağa sola dönüp durma* çabuk sinirlenmeTansiyonu en çok yükselten 5 şey vardır1. Tuz2. Stres3.heyecan ve yorulma4. Sigara Alkol5. Aşırı sıcakYüksek Tansiyon hastası iseniz öncelikle Bunlardan kesinlikle uzak durmalısınız.1. Çok tuzlu gıdalarTurşu,tuzlu ayran,cips,zeytin,şalgam gibi tuzu çok gıdalar.1. StresStres anında kan akışınızı ve kalp çarpıntınızı hızlandırır. Mutlaka rahat olmalı taksimden aşşa kasımpaşa diye düşünmelisiniz.Üzerinizdeki negatif elektronları atmak için peygamberimizin tavsiyesine uyup abdest almalısınız.2. Sigara ve içkinin zararlarıBu ikisinin tansiyona ve insan sağlığına etkisi hakkında ciltler dolusu kitap yazabilirim yazılmıştırda zaten mutlaka uzak durulması gereken kötü birer illettirler. Zararların bir kısmı için şurayı mutlaka okuyun ( sigara ve alkol un insan sağlığına zararları)TANSIYONUM YÜKSEKSE NE YAPMALIYIMYÜKSEK TANSIYONA IYI GELEN ŞEYLERTANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİNilk işiniz ayağa kalkıp elinizi yüzünüz yıkamak mümkünse abdest almak olmalı.derin derin nefes alın, bir miktar yemek yerseniz midenize kan inmesine sebep olursunuz buda tansiyonu düşürür. ama tuzlu olmasın.Mutlaka bir doktora gidin ve düzenli tansiyon ilacı alın.Tansiyonunuz normalde 110-120 den yukarı çıkmıyorsa ve o an 160 dan daha yüksekseKapril 25mg ismindeki dilaltı ilaçtan alın (6tl) ve yarısını dilinizin altına koyup erimesinibekleyin. 15 Dk sonra tekrar tansiyonunuzu ölçün.Bol su için stresten uzak durun tuzlu yiyecek ve içeceklerden kaçınınSigarayı bırakmaya çalışın bırakamıyorsanızda yukarda yazan şeyleri muhakkak uygulayınSigaranızı düşük nikotinli sigara ile değiştirin kar kardır.Kilolu iseniz muhakkak alkol sigara ve stresten uzak durun spor yapın ve kilo vermeye çalışın.en basit kilo verme yöntemi az az sık sık ve yavaş yavaş yemektir.sebze meyve ve su ile az az sık sık öğün yaparak kilo verin.Çok güneşli havalarda gerekmedikçe dışarı çıkmayın.mutlaka güneşten koruyucu şapka veya şemsiye kullanın.ayakları kaldırıp yatırmak düşük tansiyonlu kişilerde yapılan bir uygulamadır.