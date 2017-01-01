Avrupa Yakası Kurban kesim ve satış yerleri

2017 HABERİ
ALİBEYKÖY KURBAN SATIŞ ALANI
Adres: Güzeltepe Mah. Atatürk Cad.İBB Lojistik Destek Merkezi Karşısı\EYÜP
Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.470-Alan: 4.940 m2AVCILAR KURBAN SATIŞ ALANI
Adres: Bahçeşehir - Esenyurt yolu doğa parkı Cad. Isparta kule Viyadüğü\AVCILAR
Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:900-Alan: 23.000m2ATAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANI
Adres: Ataşehir Ferhat Paşa Mah. Büyükbakkalköy Yolu\ATAŞEHİR
Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.122- Alan: 34.553,61m2SANCAKTEPE KURBAN SATIŞ ALANI
Adres: Paşaköy Mah. İsmet İnönü Cad.\SANCAKTEPE
Kesimhane Sayısı:3-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.500- Alan: 55.000m2KAYAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANI
Adres: Kayabaşı mah. 19. Bölge 2. Kısım Yanı\BAŞAKŞEHİR
Kesimhane Sayısı:4-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.244- Alan: 47.000m2ARNAVUTKÖY KURBAN SATIŞ ALANI
Adres: Haraççı Mah. Behice Sokak\ARNAVUTKÖY
Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1200- Alan: 10.000m2PENDİK KURBAN SATIŞ ALANI
Adres: Kurna Mah. Kurtdoğmuş yolu.\PENDİK
Kesimhane Sayısı:5- Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.460
Küçükbaş Hayvan Kapasitesi:300- Alan: 60.000m2