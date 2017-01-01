2014 Vektorel Duvar Takvimi indir

Bundan önceki senelerde olduğu gibi bu sene de yüksek kaliteli yeni yıl takvimi resimleri pirelli 2014 takvimi büyük duvar takvimi resimleri arayanlar için yüksek kaliteli türkçe 2014 Cübbeli Ahmet hocanın gülerken düşündüren komik sözleri yerleştirilmiş 2014 takvimi yaptık. bu takvimde insan resmi olduğu için namaz kıldığınız ve uyuduğnuz yerlereasmayın. işyerinize asabilirsiniz. salonunuza asabilirsiniz. yani sizlere renkli yazıcınız varsa yazıcıdan çıkarıp duvarınıza asmak için 2014 takvimi yaptık. resmi tam boy görüntüleyip kaydedin. bu konu içerisine 2014 notlu duvar takvimi ve 2014 vektoriyel duvar takvimleri eklenecektir. şimdilik 2 saat uğraş ile bu takvimi yapabildik. nasıl güzel olmuş ama dimi bu da önceki yaptığımız cübbeli takvimi :) --silindi--