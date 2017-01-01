Gezici Çapulcu olduğu bilinen 2200 kişinin evleri biranda yandı

Gezici Çapulcu olduğu bilinen 2200 kişinin evlerine ateş salındı

Fettullah Gülen Hocanınbedduasından sonra akşam saatlerinde patlakhaber istanbul muhabirimizin bildirdiği habere göre Gezici, Çapulcu Tivitler attığı bilinen pekçok tivitter fenomeninin evi biranda kül oldu.canını zor kurtaran venı iddia eden bu vatandaşlarnısöylediler.Kamuoyunun ve fitne fücur odaklarının yakından takip ettiği ABD-İSRAİL-ÇAPULCU ortak yapımı oluşturulmaya çalışılaniki tarafında canına tak etti. Nur cemaati ve maklubecici abilerin hocası Fettullah Gülen kendisine ait websitesinde video karşısına geçipisim vermeden fitne fücur odaklarına ağır beddualar etti.Patlakhaber Fettullah Gülen hoca efendinin kardeşliği ve birliği bozmaya çalışanlara karşı öfke yüklü bedduasının videosunu yazıya ve tasvire döktü. işte o videodaki beddualar;---- 2013 haberi güncelliğini yitirmiş resim bağlantı ve videolar kaldırıldı ----