Gezici Çapulcu olduğu bilinen 2200 kişinin evleri biranda yandı

Gezici Çapulcu olduğu bilinen 2200 kişinin evlerine ateş salındı
EVLERİNİ ATEŞ SALDI!
Fettullah Gülen Hocanın içli, histeriklli,ihlaslı bedduasından sonra akşam saatlerinde patlakhaber istanbul muhabirimizin bildirdiği habere göre Gezici, Çapulcu Tivitler attığı bilinen pekçok tivitter fenomeninin evi biranda kül oldu.
canını zor kurtaran ve evlerine birilerinin ateş saldığını iddia eden bu vatandaşlar
ateşin kim tarafından ve nerden salındığını bir türlü bulamadıklarını
söylediler.
PHA-İSTANBUL: Kamuoyunun ve fitne fücur odaklarının yakından takip ettiği ABD-İSRAİL-ÇAPULCU ortak yapımı oluşturulmaya çalışılan Hükümet-Cemaat çekişmesi, kardeşi kardeşe düşürme çabaları iki tarafında canına tak etti. Nur cemaati ve maklubeci FEM ci abilerin hocası Fettullah Gülen kendisine ait websitesinde video karşısına geçip kiremit kırar gibi el-kol hareketleriyle isim vermeden fitne fücur odaklarına ağır beddualar etti.
Patlakhaber Fettullah Gülen hoca efendinin kardeşliği ve birliği bozmaya çalışanlara karşı öfke yüklü bedduasının videosunu yazıya ve tasvire döktü. işte o videodaki beddualar;
---- 2013 haberi güncelliğini yitirmiş resim bağlantı ve videolar kaldırıldı ----