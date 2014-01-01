Sosisli Special Tarifi
Bu Tarif Öyle bildiğiniz haşlanmış bütün sosisi sandviç ekmeğinin arasına koyup yapılan sosis special tarifi değil. Kadıköydeki büfelerde psikopat burger sandviç, manyakburger sandviç, alex sandeviç gibi sandviçlerin içerisine konulan salça ile kavrulmuş dilimlenmiş sosisli special sandviç tarifi.
SOSİSLİ SPECİAL SANDVİÇ NASIL YAPILIR?
Efendim hani domatesli sosisli sosu vardır birde 1.5-2 liraya satılan sosisli sandviç vardır işte onlardan bahsetmiyorum burada bahsettiğim
sosisli dün canımın çok çektiği büfelerde special sosis diye amerikan salatalı patatesli biberli turşulu satılan dilimlenmiş ızgarada pişirilmiş
soslu sosis sandviçi evde nasıl yapacağınızı anlatacağım bugün. zira az önce yaptım yedim. birsürü de görsel elde ettim. internette sosisli special resmi arayınca bulamadığım o görseli şu an kendim yapıp patlakhaber ime ekliyorum.
DOMATESLİ SOSİSLİ SPECİAL SOSU
4 kişilik bir yemek için sosislinizin sosu şöyle olmalı;
2 adet orta boy yumuşak domates kabukları soyulup bıçakla normal parçalara ayrılıp ufak bir tencereye konur.
üzerine 2 diş sarımsak güzelce küçük küçük kesilip atılır ve orta ateşte iyice sıvı olana kadar karıştırılarak pişirilir.
SOSİS SPECİAL DİLİMLEME
sosis alırken şunlara dikkat edin aman ha tavuk sosis ALMAYIN.
Tavuk sosisten yapılan sosisli bişeye benzemez leş gibi kokar.
şimdi sosu iyice sıvı haline getirdiniz mi ocağı kapatın.
dana sosislerimizi çapraz çapraz orta kalınlıkta dilimleyin.
dilimlediniz mi?...
şimdi onu sosun içine atın ve başka bir yerde hazırlamış olduğunuz
kaynar suyu sosisler kapanana kadar üzerine dökün (su fazla olmasın tadı kaçar)
döktük mü kaynar suyu?...
şimdi ocağı tekrar orta ateşte yakıp hafifce haşlanmasını bekleyin.
(hafif diyorum çünkü daha sonra o sosileri alıp tavada pişireceğiz.)
TAVADA PATATESLİ BİBERLİ SOSİSLİ SPECİAL TARİFİ
eveet sosislerimiz hafifce haşlandıysa rengi değişmeye ve şişmeye başladıysa sosislerimizi kaşıkla alıp içinde az margarin gezdirilmiş.
geniş sıcak tavamıza yayıyoruz. üzerine de sos tenceresinden biraz sos döküp orta ateşte bi güzel kıvamına gelene kadar pişiriyoruz
duman arttıkça tencereden kaşık kaşık sos ekleyin. o sosu da atmayın lazım olacak.
iyice piştiyse ocağımızı kapatalım.
PATATES VE BİBER KIZARTMANIN PÜF NOKTALARI
ayrı kızartma tavamızda temizlenmiş dilimlenmiş biberleri ve patatesleri kızartıyoruz.
kızartırken şunlara dikkat edin.
yağınız bol olsun patatesler tamamen yağın içinde olsun.
ve ayçiçek yağınız kızgın olsun.
kızgın yağla iş yaparken dikkat edin birde tava kapağınız olsun etrafı yağ içinde bırakmayın.
Allah Muhafaza oranıza buranıza sıçrıyor çok fena yakıyor.
ve Önce patatesler atın tavanın kapağını kapatın. 5 dakkada kızarır.
sonra kızaran patatesleri alıp sosisli tavanın üzerine doldurun.
sonra aynı şekilde biberleri alıp kızartın. onları da tavaya attıktan sonra tencerede kalan domatesli sosisli sandviç sosunu tavanın üzerine bir güzel
döküp tavanın altını tekrar yakın ve karıştıra karıştıra bi güzel pişirin.
dikkat edin ben fazla tuzlu yemediğim için tuz ekin baharat ekin filan demedim. ama sandeviçi ısırınca sosisin tuzunun yeterli olmadığını
anladım. ona göre işte hafif tuz da dökebilirsiniz.
eveet sosisimizin baharatının suyu da buhar oldu uçtu tadı sosisli patatesli biberli tavaya karıştı.
şimdi biraz görüntülere bakalım.
ben salaklık ettim önce biberleri kızarttım biberin içindeki bi kaç çekirdek sonra patatesleri bozdu.
bu gördüğünüz rüyalardaki sosisli special gibi görünüyor di mi? :)
çünkü tavadan çıkan buhardan kamera buğulandı.
gelelim sandeviçe;
sanki bir eksik var gibi değil mi?
fastfoodculardaki sosisli special sandeviçlerde amerikan salata turşu ketçap ve mayonez oluyor.
dediğim gibi ben tuzlu yemediğim için turşuyu sevdirettim gitti.
salak gibi amerikan salatayı da unuttum. ama yinede ketçap ve mayonezle bu gördüğünüz sandeviçi
tıpkı kadıköy şöhretler büfe, Doğa büfe Doyuran büfedeki gibi göz alıcı iştah açıcı bir hale getirebiliriz.
tadı mı?
mmmh.. nefis.
hadi afiyet olsun.
bu arada mutfağınızı da pis bırakmayın.
işte size internet alemindeki en lezzetli en nefis en güzel en kolay sosisli special sandviç tarifi.
ben yaptım çoook lezzetli oldu tavsiye ederimYanıtlaSil
Şimdi olsa ne yenirdi bee. OFF. Nefis nefis.YanıtlaSil