https kırmızı çizgi nasıl düzelir

Https Kırmızı çizgi sorunu [çözüldü]
Üzerinde kırmızı çizgi olan httpsi yi düzeltmek için bilgisayarınızın tabletinizin veya telefonunuzun tarihini güncelleyin.
Benim netbook ta chrome da Google a girince üstü kırmızı https çıkıyor ve google.com sitesi verilerinizi çalıyor olabilir diyordu hata nın detayına baktım Date error yazıyor. bilgisayarın tarihine baktım 2002 olmuş.
bazen bilgisayarların tarihi değişiyor ondan dolayı Google da oturum açmaya çalıştığınızda
hata veriyor. düzeltmek için yapmanız gereken pc nizin tarihini düzeltmek
şu konuya bakın;
Bilgisayarın tarihi geriye gidiyor.
bu konuyu daha önce üstünde kırmızı çizgi olan https nedir? diye açmıştık ama oraya çözümü yazmamışız hem buraya konu açalım hemde oradaki patlak yorumcuların nasıl düzeltilir nasıl giderilir sorularına cevap verelim.
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