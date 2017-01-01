Çağdaş tahsin Ütopya

Çağdaş Ütopyadan gitti mi

Acunn medya Tv8 de yayınlanan ütopya programında bugün Çağdaş'ın Semih'i dövdüğü video daha doğrusu el kaldırdığı video yayınlandı.
bundan sonra ne olacak?
Semih'in zevzek tavırlarına 17 gün Dayanamayan Çağdaş Tahsin Semihi Dövdü'mü?
Dövdüğü için çağdaşa ceza verilecek mi? bundan sonra neler olacak?
Semihi döven Çağdaş Tahsin Ütopya programından ayrıldı mı? cezalandırıldı mı

ÖNEMLİ DETAY!
Ütopya da çağdaş-Semih Kavgasından sonra
Ütopyanın Canlı yayınlanan bölümlerine uzun uzun baktık Çağdaş'ı göremedik.
Ütopya Elenenler sayfasına baktık "Henüz Ütopyayı Terkeden Hiçbir Yarışmacı yok"
yazmakta
yarın göreceğiz bakalım giden var mı?

VE SONUÇ: SEMİHE ZOPA ATAN ÇAĞDAŞ GİTTİ






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