Çağdaş Ütopyadan gitti mi

VE SONUÇ: SEMİHE ZOPA ATAN ÇAĞDAŞ GİTTİ

Acunn medya Tv8 de yayınlanan ütopya programında bugün Çağdaş'ın Semih'i dövdüğü video daha doğrusu el kaldırdığı video yayınlandı.bundan sonra ne olacak?Semih'in zevzek tavırlarına 17 gün Dayanamayan Çağdaş Tahsin Semihi Dövdü'mü?Dövdüğü için çağdaşa ceza verilecek mi? bundan sonra neler olacak?Semihi döven Çağdaş Tahsin Ütopya programından ayrıldı mı? cezalandırıldı mıÜtopya da çağdaş-Semih Kavgasından sonraÜtopyanın Canlı yayınlanan bölümlerine uzun uzun baktık Çağdaş'ı göremedik.Ütopya Elenenler sayfasına baktık "Henüz Ütopyayı Terkeden Hiçbir Yarışmacı yok"yazmaktayarın göreceğiz bakalım giden var mı?