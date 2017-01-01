Galatasaray Karabukspor maçı golleri 2-1
8Kasım2014Cumartesi
Galatasarayın 1. golu (CHEDJOUNUN GOLU DK:3)
GOL 3.DK (CHEDJOU): Sol köşeden Selçuk'un kullandığı kornerde ön direğe iyi hareketlenen Chedjou, güzel bir kafa vuruşuyla Waterman'ı mağlup etti. Savunmadan gelip golünü atan Kamerunlu stoper, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.
KarabükSporun Golu DK:57 Emre Güngör
GOL 57.DK (EMRE GÜNGÖR): Sağ kanattan Karabük'ün kullandığı kornerde, Emre arka direkte iyi yükselerek kafayı vurdu ve maça denge getirdi.
Galatasarayın 2. Golu Umut Bulut 71.dk
GOL 71.DK (UMUT BULUT): Dzemaili'nin sol kanattan ters ayağıyla yaptığı kavisli ortada, Burak penaltı noktası üzerinde topa dokunamadı. Ancak arka direkte topu iyi takip eden Umut, güzel bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı: 2-1
Gollerin geçici videosu (2-3 güne kaldırırlar)
--videolar tabiki kaldırıldı--
en son girdiğimiz spor haberleri için
MAÇLARkategorimize bakın.
Maçları radyodan canlı dinlemek için TRT RADYO1 Canlı maç dinle konumuza bakın.