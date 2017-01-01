Galatasaray Karabukspor maçı golleri 2-1 Galatasaray Karabukspor maçı golleri 2-1

8Kasım2014Cumartesi







Galatasarayın 1. golu (CHEDJOUNUN GOLU DK:3)

GOL 3.DK (CHEDJOU): Sol köşeden Selçuk'un kullandığı kornerde ön direğe iyi hareketlenen Chedjou, güzel bir kafa vuruşuyla Waterman'ı mağlup etti. Savunmadan gelip golünü atan Kamerunlu stoper, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.







KarabükSporun Golu DK:57 Emre Güngör

GOL 57.DK (EMRE GÜNGÖR): Sağ kanattan Karabük'ün kullandığı kornerde, Emre arka direkte iyi yükselerek kafayı vurdu ve maça denge getirdi.



Galatasarayın 2. Golu Umut Bulut 71.dk

GOL 71.DK (UMUT BULUT): Dzemaili'nin sol kanattan ters ayağıyla yaptığı kavisli ortada, Burak penaltı noktası üzerinde topa dokunamadı. Ancak arka direkte topu iyi takip eden Umut, güzel bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı: 2-1



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8Kasım2014CumartesiGOL 3.DK (CHEDJOU): Sol köşeden Selçuk'un kullandığı kornerde ön direğe iyi hareketlenen Chedjou, güzel bir kafa vuruşuyla Waterman'ı mağlup etti. Savunmadan gelip golünü atan Kamerunlu stoper, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.GOL 57.DK (EMRE GÜNGÖR): Sağ kanattan Karabük'ün kullandığı kornerde, Emre arka direkte iyi yükselerek kafayı vurdu ve maça denge getirdi.GOL 71.DK (UMUT BULUT): Dzemaili'nin sol kanattan ters ayağıyla yaptığı kavisli ortada, Burak penaltı noktası üzerinde topa dokunamadı. Ancak arka direkte topu iyi takip eden Umut, güzel bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı: 2-1Gollerin geçici videosu (2-3 güne kaldırırlar)--videolar tabiki kaldırıldı--en son girdiğimiz spor haberleri için MAÇLAR kategorimize bakın.Maçları radyodan canlı dinlemek için TRT RADYO1 Canlı maç dinle konumuza bakın.

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