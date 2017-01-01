Kaçak Dizisinde Güldüren sahneler

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Tipi Kayık baş kahraman Memati severlerin Dizisi Kaçak her bölümde birbirinden ilginç aksiyon ve heyecan dolu çatışma sahneleriyle biz izleyicileri heyecana boğmak üzereyken bir anda çıkan absürd ve mantık dışı "saçma" sahneler PUAHAHAA! şeklinde yudumladığımız çayı püskürterek gülmemize vesile oluyor :)işte onlardan birkaçı;Kaçak dizisindekikötü adamlar bazen bir sera naylonunu veya sera camını kendilerine siper ediyorlar;öyle ki Sera nın camı kırılıyor ama Serayı kendine siper edenkötü adama birşey olmuyor. Adam ateş etmeye devam ediyor.Bu Salaklıkları yapan sadece gerizekalı "kötü adamlar" değil elbet.Aşkın gözü kördür derler. Adı Çağla mıydı neydi Kafasına silah dayanan "kötü adamın güzel kızını" kurtarmak için bakın Doktor'umuz incecik bir dalı kendisine siper edip gözü dönmüş kötü adamlarımızı bir bir indiriyor.Sizce Doktor nerede?Kaçak dizisindeki saçma ve kurşun geçirmez siperler bunlarla sınırlı değil.bazen boş koliler bile arkasına sığınılan kurşun geçirmez bir siper olabiliyor;--Adam bu delik deşik olan kolinin arkasına saklanıp saklanıp ateş ediyor.adam kolinin arkasında koli deliniyor ama adama birşey olmuyor.koliler boş diyorum çünkü nereden biliyorum;kötü adamlardan biri ateş etmek için silahını doğrulturken karton koliye takılan kolu "hiçbir sekteye uğramadan" hiçbirşey olmamış gibinormal kalkıyor :)belliki kutular bomboş.Kaçak dizisindeki kurşun geçirmez siperler bunlarla da sınırlı değil mesela şu sahnelerdeMemati, (Serhat) Dadaylı ve Doktor sırf Çiçek sevgisinden dolayı "Narin çiçeklerin arkasında" KABBAK gibi görünen kötü adamlara ateş etmiyorlarsizlerinde dikkatini çeken bu tarz sahneler varsa buyurun patlatın bi yorum.15-20 gün sonra yeni bir "sondakika" Magazin haberinde buluşmak dileğiyle.