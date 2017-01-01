Ütopya pasaport iptali üyeliğini iptal

Ütopya pasaport iptali

Vakti zamanında ücretsiz Ütopya üyeliği (Ütopya pasaportu) alanlar üyelik sözleşme şartlarını okumadan paldır küldür üye oldukları için



"Eğer üyeliğinizi sonlandırmak isterseniz bunu ayın bitmesine 3 gün kala yapmalısınız aksi takdirde üyeliğiniz devam eder ve ücreti ödemeniz gerekir. Aylık üyelik ücreti her ayın bitimine 3 gün kala diğer ay için hesabınıza yansıtılır. Pasaport'unuzu iptal etseniz bile bu yalnız ay sonu gerçekleştirilecektir."



şartını da okumadılar tabii.



şimdi hemen ay sonu gelmeden Ütopya ya giriyorsunuz. profilinizden üyeliğinizi iptal ediyorsunuz.

aksi taktirde Kasım Ayından sonra ütopya üyelik bedelleri size fatura ediliyor.













Vakti zamanında ücretsiz Ütopya üyeliği (Ütopya pasaportu) alanlar üyelik sözleşme şartlarını okumadan paldır küldür üye oldukları içinşartını da okumadılar tabii.şimdi hemen ay sonu gelmeden Ütopya ya giriyorsunuz. profilinizden üyeliğinizi iptal ediyorsunuz.aksi taktirde Kasım Ayından sonra ütopya üyelik bedelleri size fatura ediliyor.

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