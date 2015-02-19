Mesh Nerede satılır çorap Mes Nerden alınır

Mesh Nerede satılır çorap mest nereden alınır
Mesh Mest veya halkımızın diliyle mes yani kışın abdestlerde kolaylık olsun diye ayaklarımızı üşütmemek için ayağımıza giydiğimiz ve üzerini mesh etttiğimiz mest ler nereden alınır nerede satılır konumuzda sizlere internet üzerinde mest online mest satışı yapılan bir iki site ismi vereceğiz. internetten almak istemezseniz mestler genelde camii çevrelerinde eminönünde hac malzemesi satan yerlerde satılır. benim bildiğim 3 çeşit mest vardır.
içi tüylü kalın deri mestler
bu mestler gündelik kullandığımız ayakkabı ile giyilemezler çünkü kalındırlar. ama uzun ömürlüdürler ve diğerlerine nazaran daha sıcak tutarlar.
bu mestlerin 2015 fiyatları 30-40 tl civarıdır.
ince deri mestler
bu mestlerin içi tüysüzdür ve kalın mestlerden biraz incedir. zorlarsanız ve altına çorap giymezseniz bu ince deri mestleri
normal numaranızda ayakkabı ile giyebilirsiniz.
yeni çıkan çorap mestler
aslında bunlar içleri bir çeşit deri gibi tabakayla kaplı dağcı çoraplarıdır. fakat cübbeli ahmet hoca olsun diyanet olsun bu çorap mestlerin mest şartlarını barındırdığını ve mest olarak kullanılabileceğini söylemişlerdir. Ben aldım 4-5 ay hergün giyerek çorap gibi kullandım yol yürüdüm ve mestler delindi.
bu mesler aynı çorap gibidir. ayakkabınızı rahatlıkla giyebilirsiniz. ama su geçirmeyen bu mesler nefes alıyor yani hava geçiriyor. ayağınıza meslerin altına ince bir çorap giymezseniz ayağınız bayağı üşüyor. bu meslerin görünümü de çok şıktır. özellikler ergen öğrencilerin soğuk kış günleri okullarda karizmasını çizmeyen ayaklarını buz gibi suyla yıkamasına gerek bırakmayan abdest yardımcılarıdır.
Mesh Nereden Alınır Mes nerde satılır
Deri mest nerde satılır:
hac malzemeleri satan yerlerde satılır. internette online olarak medinepazarı net de uygun fiyatlı kalın deri mest ince deri mest ve çorap mest bulabilirsiniz.
yukarda gördüğünüz içi yünlü çoban mest 32.5 tl ydi. (2015 şubat 17 de)
orjinal kaliteli Çorap mest nerden alınır (mes nerde satılır)
bildiğim 2 tane orjinal çorap mest markası var bunları da internetten alabilirsiniz.
sealmest ve eshelmest
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