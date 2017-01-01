Chrome Bu eklenti desteklenmiyor hatası

Chrome Eklenti Desteklenmiyor ÇÖZÜMÜ
2015 Nisan Ayından itibaren
Chrome da Adobe Flash oyun sitesi veya Macromedia Shockwave Flash player unity web player yada oracle Java eklentileri içeren sayfalara girenler hata ile karşılaşıyorlar. özellikle java sayfalar açılmıyor, Bazı hastanelerin tahlil sonuçları sayfaları bazı gov tr site sorgulama öğrenme sayfaları ve pek çok diğer java sayfalar chrome da açılmıyor "bu eklenti desteklenmiyor" hatası veriyor.
işte bu konu bu sorunu çözmek için açılmıştır. haberimizde yazanları yaptıktan sonra artık chrome da bütün eklentileri aktif edebileceksiniz.
Chrome da eklentileri kullanmaya devam edeceksiniz.
Eklentinin son sürümünü indirmek için sitesine gittiğinizde şu aşağıdakine benzer bir hata alıyorsunuz;
sayfa açılmıyor.
Chrome Kullandığınızı Algıladık Bu gözatıcıda java Kullanamayabilirsiniz. Sürüm 42 den ihtibaren Google Chrome Gözatıcılar eklentileri desteklemek için kullandıkları standart yöntemi devre dışı bıraktı
CHROME DA EKLENTİLER KURULMUYOR [ÇÖZÜLDÜ]
Google Chrome Yeni versiyonları artık bazı eklentileri devre dışı bırakmış yapmamız gereken şey Google chrome Eski Versiyonunu indirmek.
GOOGLE CHROME ESKİ VERSİYONU İNDİR [Türkçe Eklenti sorunsuz en popüler versiyon]
Google chrome'un orjinal sitesinde eski versiyonunu indirme sayfası bulamadık başkasitelere baktık güvenilir ve temiz olarak en popüler ve en sorunsuz Google Chrome Eski Versiyonunu bulup indirdik şimdi de yandex diske yüklüyoruz oradan sizlerle paylaşacağız.
buyurun;
Eski sürüm Google Chrome indir >>