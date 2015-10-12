Pazartesi Günü Dizileri Bütün Kanallar
Pazartesi Günü Hangi kanalda hangi dizi var?
evet sevgili patlak okurlar. işsizlik böyle birşey işte. şimdi de internette dizi arayanlara.
aksiyon macera veya aşk konulu bir diziye başlamak takılmak isteyenlere yardımcı olmak için hangi gün hangi kanalada hangi diziler var
konuları açıyoruz. Bunların içinde cnbc-e dizileri (cnbc-e de hangi gün hangi dizi var) e2 kanalı dizileri (e2 de hangi gün hangi dizi var)
da olacak. tabii konuları gün gün açacağız. inşaallah tutar bu konular. ilk konumuz bu;
Pazartesi Dizileri Tüm Kanallar 2015
Hangi Kanalda Saat kaçta hangi dizi var?
Akşam dizileri, dizi tekrarları sabah dizileri bütün kanallar
Beni AffetStar TV - 09:00
Beni Böyle Sev TRT 1 - 09:15
Alın YazımKanal D - 09:30
Kiraz MevsimiFOX TV - 10:00
Aşkın BedeliStar TV - 10:00
Aşk YenidenFOX TV - 12:15
Acil Aşk AranıyorShow TV - 13:15
KertenkeleATV - 13:40
Güneşin KızlarıKanal D - 14:10
Zengin Kız Fakir OğlanTRT 1 - 16:25
Beni AffetStar TV - 17:00
Arka SokaklarKanal D - 17:30
Heredot Cevdet SaatiTRT 1 - 19:50
Yeşil DenizTRT 1 - 20:00
Kırgın ÇiçeklerATV - 20:00
Güneşin KızlarıKanal D - 20:00
ParamparçaStar TV - 20:00
İlişki Durumu: KarışıkShow TV - 20:15
Poyraz KarayelKanal D - 23:30
Çilek KokusuStar TV - 23:30
TV8 Pazartesi dizileri;
Maşa ile koca ayı 08:35
Maral En Güzel hikayem 23:30
CNBC-E PAZARTESİ DİZİLERİ ve Saatleri;
Pazartesi günkü yabancı diziler (altyazılı diziler)
18:00VIKINGS 19:00FOREVER 20:00THE EXES 20:30SUBURGATORY Tekrar 21:00WEB THERAPY 21:35HOT IN CLEVELAND 22:00THE FOLLOWING Tekrar 23:00HEMLOCK GROVE Tekrar
23:45SOUTH PARK Tekrar 00:05FAMILY GUY 00:30THE EXES 00:50SUBURGATORY 01:15WEB THERAPY 01:45HOT IN CLEVELAND 02:10HEMLOCK GROVE 02:50SOUTH PARK 03:10FAMILY GUY 03:35THE FOLLOWING 04:20VIKINGS 05:10SUBURGATORY 05:35THE EXES 05:55HOT IN CLEVELAND 06:15FOREVER
E2 KANALI Pazartesi Dizileri ve saatleri
e2 pazartesi dizileri
08:30The Simpsons 09:00Atlantis 10:30The Big Bang Theory 11:00Rizzoli & Isles 14:00The Flash 15:00Atlantis 16:30The Big Bang Theory 17:00Rizzoli & Isles
19:00Lingo 20:00Person of Interest 21:00Hit the Floor 23:00Foo Fighters: Sonic Highways 00:00Hit the Floor 01:30Foo Fighters: Sonic Highways
02:15The Big Bang Theory 02:45The Flash 03:30Rizzoli & Isles 04:15Hit the Floor 05:45The Big Bang Theory 06:15The Flash 07:00Hit the Floor
TV2 Pazartesi Dizileri;
tv2 ve tv2 hd de pazartesi günleri yayınlanan yerli ve yabancı diziler;
KÜÇÜK NICK 06.00
KOBRA TAKİBİ07.15 HIRSIZ POLİS09.00 YALAN DÜNYA10.30 ANKARA'NIN DİKMENİ12.30 KÜÇÜK AĞA14.45 KISMETSE OLUR ÖZET18.00 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ19.15 ÇAYLAK PROFESYONEL21.30 PRETTY LITTLE LIARS YENİ23.15 ÇİRKİN KRAL00.00 FİLM KOPTU01.10 PRETTY LITTLE LIARS01.40 TREND TOPIC02.20 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ03.10 KANIT05.00
TRTHD KANALI Pazartesi dizileri:
14:45Alias "Kod Adı"
15:30Criminal Minds "Kriminal"
22:15Alias "Kod Adı"
23:00Criminal Minds "Kriminal"
trt okul dizileri;
Hergün 00:00 da ve 12:30 da Leyla ile Mecnun
BEYAZ TV Pazartesi günü dizileri;
12:30Beni Böyle Sev Dizi Film
90 dk
16:00Zengin Kız Fakir Oğlan Dizi Film
60 dk
18:00Kurtlar Vadisi Pusu Dizi Film
90 dk
01:45Zengin Kız Fakir Oğlan Dizi Film
75 dk
05:15Beni Böyle Sev Dizi Film
Gördüğünüz gibi trt1 pazartesi dizileri, atv pazartesi dizileri, kanald pazartesi dizileri, show tv pazartesi dizileri, foxtv pazartesi dizileri startv pazartesi dizileri,cnbce (cnbc-e) pazartesi dizileri, e2 kanalı (e-2 tv) pazartesi dizileri, tv2 hd pazartesi dizileri, tv8 pazartesi dizileri,trt hd ve trt okul pazartesi dizileri, beyaz tvdeki pazartesi günü dizilerini ve saatlerini burada paylaştık. başka güzel dizi olan kanallar varsa onları da yazın onları da paylaşalım.
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