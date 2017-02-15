15 Şubat 2017 Çarşamba

2017 TUS sinavi ertelendi mi ne zamana ertelendi

2017 TUS sinavi ertelendi mi ne zamana ertelendi


16 nisanda yapılacak TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) 16 nisan Refarandum sebebiyle 2017 TUS Sınav tarihleri bir hafta sonraya 22 Nisan a ertelendi.
Kaynak:ösym

2017 TUS sinavi ertelendi mi ne zamana ertelendi
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