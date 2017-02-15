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15 Şubat 2017 Çarşamba
2017 TUS sinavi ertelendi mi ne zamana ertelendi
2017 TUS sinavi ertelendi mi ne zamana ertelendi
16 nisanda yapılacak TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) 16 nisan Refarandum sebebiyle 2017 TUS Sınav tarihleri bir hafta sonraya 22 Nisan a ertelendi.
Kaynak:ösym
Etiketler:
genel-haber
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