BursaSpor'un yeni oyuncusu Asamoah Gyan Golleri ve Futbolu
transfermarkt patlakhaber olarak Gyan ı masaya yatırdık. gerçi pek yatmak istemedi ama
bizden kaçmaz. işte Bursasporun yeni Transferlerinden Asamoah Gyan Efendinin Nereli, kaç yaşında
değeri kaç para hangi takımdan geldi gibi sorularının cevabı
bizden kaçmaz. işte Bursasporun yeni Transferlerinden Asamoah Gyan Efendinin Nereli, kaç yaşında
değeri kaç para hangi takımdan geldi gibi sorularının cevabı
BURSASPORUN YENİ OYUNCUSU ASAMOAH GYAN HAKKINDA HERKESİN SORDUKLARI
Bursaspor Asamoah Gyanı nerden transfer etti?
-Şangay SIPG takımından ama bi arap takımında kiralıkmış
Asamoah Gyan Kaç para
Maaşı 11.8 milyon pound mış. Bursa kaç bonservis verdi ne ödedi bilmiyorum.
11.8 milyon paund kaç tl eder
5.291.922.400 tl edermiş.
ohaa! Asamoah Kaç yaşında
-oosbir
hadi len. taşak geçme
Hakkatten 31 yaşında 3 sene daha oynar 85 doğumlu oğlum benden küçük.
boyu 1.86 kilosu 77 miş.
Gyan nereli
Ganalı
Asamoah Gyan kaç numaralı forma giyiyor hangi mevkide oynuyor?
3 numaralı formayı giyiyor santraformuş kör müsün resimde formada KOCAMAN 3 yazıyor.
Asamoahın Güzel Golleri var mı?
Al sana video Ekleyeyim;
videoyu neden bu kadar küçük ekledin?
cepten gelenler sayfada zıbıtmasın diye. göremiyorsan tam ekran yap izle.
eyvallah. Gyan Müslüman mı?
-bak onu bilmiyorum işte. inşaAllah Müslümandır.
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