lg tv kanallar siliniyor kanal bulmuyor kayboluyor PROGRAMLANMAMIŞ hatası kesin çözümü

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lg tv kanallar kayboldu kanal bulmuyor siliniyor, PROGRAMLANMAMIŞ hatası kesin çözümü

lg uydu alıcılı smart tv uydu ayarlıyorum kapatıp açınca kanallar siliniyor. programlanmamış diyor. frekansta sinyal ve kalite var arıyorum hiç kanal bulmuyor sorunlarına çözümü buldum! hiç sıkıntı yapma kardeş tıkla gel çok basit

lg tv kanallar kayboldu kanal bulmuyor siliniyor, PROGRAMLANMAMIŞ hatası kesin çözümü

Lg Model 620s bu modelde bu sorunu dha önce Türkiye versiyonu değil de Yunanistana göre sıfırdan kurulum yapıp düzeltmiştim. çünkü Türkiye sürümünü kurunca kapatıp açınca gidiyordu ama şimdi kesin ve kolay çözümü buldum. bakın şöyle videosu da var.

fabrika ayarına Sıfırlayın Turksat ve 2. Bir uydu ekleyin (Ben eutelsat 7e ekledim) Önce bir manuel arama yapın (Herhangi bir kanal frekansı girip aratın) Sonra da sadece kör arama seçili Olarak otomatik arama yapın Lnb frekans bilgileri Otomatik kanal arama frekansı Diseqc ayarı filan videoda gösteriyor ve söylüyorum. İki gündür uğraşıyordum tek tek ekliyordum kapatıp açınca yine bütün kanallar gidiyordu. Olunca hemen paylaşmak istedim. Bi duanızı alırım. DİKKAT: Bu işlemden sonra 550 kanal filan buluyor bundan sonra tekrar kanal araması yaparsanız yine gidebiliyor. bütün kanalları zaten buluyor ama ben domino tv yi bulamadığım için frekans girip manuel arayınca kapatıp açtıktan sonra yine
bütün kanallar silindi ve ekranda PROGRAMLANMAMIŞ yazdı. konu etiketleri:
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