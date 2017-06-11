İzmir GöztepeSpor Fenerbahçe Maçı hangi radyoda
Malum Artık İzmir GöztepeSpor TFF SporToto Süperlige Yükseldi. artık TRT den maçları canlı yayınlanmayacak Süperlig Maçlarının yayın hakkını da Beinsports aldı. yani Artık Göztepelilere Bedava maç izleme yok. e biz de o zaman ne yaparız? izmir Göztepe sporun maçlarını radyodan canlı dinleriz değil mi?
Peki ama hangi kanallar izmir GöztepeSpor Fenerbahçe maçını radyodan canlı verecek e buyurun haberimize;
FENERBAHÇE GÖZTEPESPOR Maçı Hangi radyoda olacak?
BeinSports dan aldığımız bilgilere göre bu sen Süperlig Maçları AlemFM ve Lig Radyoda. sitemizde her türlü mobil cihaza uyumlu canlı Alemfm dinleme sayfası ve
Lig Radyo dinleme sayfası var. zannedildiğinin aksine maçlar ntvspor radyoda veya ntv radyoda trt spor radyoda değil.
MAÇLARI NEDEN PATLAKHABER ÜZERİNDEN DİNLEYELİM Kİ?
sitemizde cep telefonunuzdan radyo dinleme sayfamıza geldiğinizde arkaplanda Göztepe FB maçını dinlerken whatsapptan arkadaşlarınızla sohbet edebilir
sosyal medya hesaplarınızda gezebilirsiniz. Tarayıcınızda herhangi bir flash eklenti veya başka birşey yüklü olması gerekmez. basit bir html mobil tarayıcı
radyoyu açar ve arkaplanda dinletebilir. telefonunuzun iphone veya Android olması da durumu değiştirmez. sizler TFF Süperlig 2. sezonu başladığında siteme
bekliyorum.
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