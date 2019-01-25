Son Blogger Bükücü Çilekeş Editör yazısı
Merhaba;
Patlakhaber yaklaşık 10 yıldır burada kafasına göre eğlenceli haberler yapmakta. Fakat son dönemlerde Google ın arama motoru üzerinde yaptığı saçma sapan
değişiklikler yüzünden pek çok büyük internet sitesi gibi patlakhaber de arama sonuçlarında çıkmamaya ve ziyaretçi trafiği azalmaya başladı. Tabii bir sitede
veya blogda ziyaretçiniz yoksa, yazdıklarınız okunmuyorsa yazmanın da pek bir tadı ve anlamı kalmıyor. buna rağmen ben çilekeş editör yazmayı çok sevdiğim için yeni yazdıklarım Arama sonuçlarında çıkmasa da bir iki sene ara ara yazmaya devam ettim fakat görüyorum ki artık buralar kuş uçmaz kervan geçmez bir ücra köşe olmuş gelen yok giden yok.
Yazdığım şu "Son Blogger Bükücü çilekeş Editör Yazısı" başlıklı yazının başka yerde bulunması imkansız olan bu başlığını Google da arattığımda saçma sapan sonuçlar çıkıyor fakat başlığım, iç başlığım, metataglarım, imagetaglarım, hatta url'm bile "Son Blogger Bükücü çilekeş editör yazısı" olmasına rağmen günlerce hatta aylarca Google sitemi bulup arama sonuçları içerisinde indexlemiyor. Google'ın asli görevi bu değil miydi? internete her gün eklenen milyonlarca içerik var ve kullanıcılar hergün yeni yeni şeyler arıyorlar Google bunları anında bulup sonuçlarında listeleyen tertemiz bir arama motoruydu
şimdi ne oldu;
Google da bir arama yaptığınız zaman
Google Alışveriş sonuçları, Google harita sonuçları,Google işletme sonuçları, paralı Google Adwords sonuçları, Youtube sonuçları, Google Haber sonuçları, Google images sonuçları hatta aramanızın direkt cevabı mesela;
Bugün oynanacak olan Beşiktaş Erzurumspor maçı ile ilgili;
"Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman" araması yaptığınızda direkt sizi hiçbir siteye sokmadan Arama sonuçları listesinde en başta cevabı veriyor.
İstanbul Antalya uçak bileti yazdığınız zaman direkt size seferleri saatleri havaalanlarını sıralıyor.
Hadi bizim gibi Blogcular neyse de adam milyarlar verip uçak bileti satmak için Dinamik Mobil uyumlu son sistem web sitesi yaptırıyor
Sen Google flight sonuçlarını listeliyorsun.
Adam Spor haber sitesi yapıyor sen kullanıcının aradığını direkt cevaplıyorsun. yeter artık da senin işin içerikleri bulup indexlemekti ne ara herşeye el atar oldun. Aç gözlü "Herşeyi bende bul, bende yap, benden al" diyen bir canavara dönüştün. Eğer bu yazımı da 1 gün içinde indexlemezsen artık burada yazmayı bIrakacağım. yıllardır binlerce yazı yazmış çilekeş editör sanırım son Blogger bükücü olarak Son yazısını yazıyor.
Selametle.
Yorumlar
Yorum Gönder