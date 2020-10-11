Bim'e gelen Hometech Alfa Tablet zoom ve eba canli ders için uygun mu?

Türkiyede (Karadenizde) Türkiye Doğalgaz buldu



TARİHE DÜŞÜLEN NOT:

Doğalgazne zaman bulundu: 2020 ağustos

kim buldu: Başkan Tayyip Erdoğan ve Ak parti Gaz Bakanı (Enerji Bakanı) Fatih Dönmez zamanında Buldu.

Doğalgaz Nerede Bulundu Hangi Denizde bulundu?: Karadenizde Daha önce Tuna-1 olarak adlandırılan gaz bulunduktan sonraki ismi "Sakarya Gaz Sahası" Olarak değiştirilen alanda bulundu. ne kadar doğalgaz kaç metreküp bulundu: 320 milyar

yani ne demek Türkiyenin 20 yıllık Doğalgaz ihtiyacı demek

Karadenizde Doğalgaz bulan Türk sondaj gemisinin adı: Fatih

9. sondaj da buldu

