Bim'e gelen Hometech Alfa Tablet zoom ve eba canli ders için uygun mu?
Bime gelen Hometech Alfa Tablet zoom ve eba canli ders için uygun mu?-Uygun hemde çok uygun tıkla gel anlatayım; bime 16 ekim 2020 cuma günü gelecek olan 10.1 inç ekran Hometech Alfa tablet öğrenciler, öğretmenler EBATV Canlı ders ve Zoom (zomzom , zumba) uygulaması için en ucuz ve en optimum seçenek olarak görünüyor. peki başka alternatifler var mı? öğrencilere ve öğretmenlere kesintisiz donmadan takılmadan canlı ders için laptop dizüstü pc veya tablet olarak neler tavsiye ederiz. öğrenci için alınacak bilgisayarda nelere dikkat edilmelidir. ve bime gelen Hometech alfa tablet özellikleri bu içeriğimizde. keyifli okumalar.
-evet var
kaç megapiksel
-2 mp
zoom eba yüklenir mi kaldırır mı?
-evet google playden yüklenir. rahat kaldırır.
canlı derste donma takılma yapar mı?
-internet hızın iyiyse tabletten yana bi sıkıntı yok çünkü 3GB Ram i var. eba için 2 gb yeterli.
main craft, pubg, fortnite yüklenir mi oynanır mı? -şakır şakır oynar.
klavye mause fare bağlanır mı?
-girişleri belirtilmemiş ama 1 micro usb giriş dönüştürücü ile tek usb alıcılı kablosuz klavye+mause seti alınıp (150-300tl arası) bağlanabilir. hiç usb bağlantısı olmasa bile bluetooth klavye mause bağlanabilir.
mikrofonu var mı?
evet var. 3.5mm yani normal mikrofonlu kulaklık takılarak daha kaliteli eba canlı ders ve zoom canlı ders katılımı yapılabilir.
eba ve zoom canlı ders için en uygun bilgisayar veya tablet bu mudur? hangisidir?
-evet budur. bim ve A101 Kampanyalarını aldın aldın tablet laptop bim aktüel gelecek tablet ve laptop dizüstü bilgisayar kampanyalarını takip edin.
bime gelen hometech alfa tablet alınır mı?
evet alınır. güle güle kullanılır.
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