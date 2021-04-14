Tağut nedir Belam Nedir ne değildir

Türkiyede (Karadenizde) Türkiye Doğalgaz buldu TARİHE DÜŞÜLEN NOT: Doğalgazne zaman bulundu : 2020 ağustos kim buldu : Başkan Tayyip Erdoğan ve Ak parti Gaz Bakanı (Enerji Bakanı) Fatih Dönmez zamanında Buldu. Doğalgaz Nerede Bulundu Hangi Denizde bulundu?: Karadenizde Daha önce Tuna-1 olarak adlandırılan gaz bulunduktan sonraki ismi "Sakarya Gaz Sahası" Olarak değiştirilen alanda bulundu. ne kadar doğalgaz kaç metreküp bulundu : 320 milyar yani ne demek Türkiyenin 20 yıllık Doğalgaz ihtiyacı demek Karadenizde Doğalgaz bulan Türk sondaj gemisinin adı: Fatih 9. sondaj da buldu