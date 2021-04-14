Tağut nedir Belam Nedir ne değildir

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Tağut belam nedir kurandan örnek ayetlerin açıklanması


Bazı kimseler takmışlar TAĞUTA BELAM a sanki görevli memur gibi 3-5 kişinin toplandığı tüm sosyal
mecralarda ortamlarda ;
Tağuta tapmayın,
küfüre düştünüz,
müslüman olduğunu zanneden zavallı kafirler,
gibi kendilerince bize tebliğ yaparak hayır işliyorlar. Ama bilmiyorlar ki asıl insanları küfre ve tağuta yönlendirenler kendileri. nefisleri ve onlara ilimsiz "sade akıl ve mantıkları ile" din uyduranlar onların tağutu olmuş farkında değiller. fazla uzatmayalım aşağıda 13 dakikalık video ile tağut nedir belam nedir kimdir? youtube genç hocadan fakat yüzlerce yıllık alimlerin fıkıhçıların tefsircilerin bilgilerini nakil yoluyla paylaşımı. öyle kafadan bana göre budur şudur olmaz o zaman senin kafan senin tağutun.
bu sizin iddia ettiğiniz gibi "Atalarımızın yolu" değil Allah'ın ve Resulunun sağlam kaynaklarla bugüne kadar ulaşmış en doğru yolu. ilim nakille olur akılla ve nefsini kibrini ezerek o ilme uyulur ve kavranır.

GENÇ HOCA TAĞUT NEDİR KURANDA TAĞUT AYETLERİ VE TEFSİRİ 13:35


Aklım bana yeter, deyip akıl da yürütmüyorlar. Aklım bana yeter diyen cahillerin peşinden gidiyorlar
peki böyle yapıp, Allah'ın ve peygamberinin ve alimlerinin ictihat yolunu terkedip
kafalarına göre yeni bir din oluşturarak aslında ne yapıyorlar biliyor musunuz?;

tağut+nedir

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