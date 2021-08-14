2003 Honda cr-v jip modifiye arazi aracı

Lafı çok uzatmayacağım merak ettim şöyle bi araştırayım dedim. Almanya da satılan ve helal belgeli salam sucuk sosis markaları nı şöyle bi araştırdım. bizim burada Türkiye de satılan Şahin pınar maret coşkun gibi meşhur T ürk sucuk markaları maalesef Almanya da ne online marketlerde ne de şarküterilerde satılıyor. Almanya da satılan satışı olan ve islami helal belgesi olan iki türk sucuk salam markası var ve araştırmalarıma göre Türkiye deki sucuklardan salamlardan daha lezzetli gelin göstereyim.