2003 Honda CR-V jip modifiye Arazi aracı
2003 Honda cr-v jip modifiye arazi aracı
İstanbul dan Zafer T. isimli 10 senelik Honda crv kullanıcısı bir arkadaş. işyerindeki ve çevresindeki arazi jipi modifiyecileri, modifiye meraklıları tarafından esinlenerek 2021 yılında yaptırdığı ve çok memnun kaldığı "Honda cr-v arazi aracına çevirilir mi?" sorularına cevap niteliğindeki efsane aracı Bayraktar'ın önceki sonraki hali ve fotoları;
Zafer T. : -Yaptım çok ta güzel oldu çok ta memnunum.
2003 Honda crv geniş lastik süspansiyon yükseltme, çamurluk genişletme, baca takma, modifiye ile arazi aracına çevirme;
Daha fazla foto için;
Honda cr-v off-road modifiye >>
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