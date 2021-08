Honda CR-V off Road Modifiye

Normalde asfalt jipi olan Honda cr-v 2003 modelinin bir tutkunu tarafından 10 sene kullandıktan sonra modifiye ile arazi aracına çevirmesi ve off road alanlarda zorlu yollarda kullanması ve bizimle paylaştığı off road honda cr-v foto ve videoları. Aracın sahibi Zafer T. in söylediğine göre Honda crv çamurluklar olsun baca olsun amortisörler olsun sis lambaları olsun her şeyi ile bu tarz bir off road modifiyeli honda cr-v Türkiye de tek kendisinde var. Zafer T. aracına BAYRAKTAR ismini vermiş ve 2003 model arazi modifiyeli off road jip Bayraktar ına gösterilen ilgiden hayli memnun ve şunları söylüyor; -canavar gibi bir arabaya binmenin hissiyatı bambaşka.-Normal Honda cr-v ile yanyana gelince Dev gibi duruyorTürkiye'de tek olan 2021 Ağustos ayında off-road modifiye yapılan ve sahibini tanıdığım tertemiz kullandığını bildiğim bu aracı yerinde görmek, sahibiyle anlaşıp satın almak isterseniz,na dönüştürme yapılmış bu aracın modifiyesi için yapılan değişiklikleri de görmek isterseniz