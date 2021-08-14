Honda CR-V off Road Modifiye

-



Honda CR-V off Road Modifiye

Normalde asfalt jipi olan Honda cr-v 2003 modelinin bir tutkunu tarafından 10 sene kullandıktan sonra modifiye ile arazi aracına çevirmesi ve off road alanlarda zorlu yollarda kullanması ve bizimle paylaştığı off road honda cr-v foto ve videoları. Aracın sahibi Zafer T. in söylediğine göre Honda crv çamurluklar olsun baca olsun amortisörler olsun sis lambaları olsun her şeyi ile bu tarz bir off road modifiyeli honda cr-v Türkiye de tek kendisinde var. Zafer T. aracına BAYRAKTAR ismini vermiş ve 2003 model arazi modifiyeli off road jip Bayraktar ına gösterilen ilgiden hayli memnun ve şunları söylüyor;
honda+crv+off+road
-Yollarda herkes ilgiyle bakıyor

honda+crv+off+road+modifiye


-Durdurup tebrik edenler nerede yaptırdın kaça yaptırdın diyenler oluyor.
honda+cr-v+off+road


-Honda cr-v sahipleri dönüp dünüp tekrar bakıyor ; Hayvan gibi olmuş!

honda+off+road+bayraktar


-canavar gibi bir arabaya binmenin hissiyatı bambaşka.
off+road+honda+crv


-Normal Honda cr-v ile yanyana gelince Dev gibi duruyor
honda+cr-v+off+road+modifiye


Honda CR-V Off-Road Modifiye Performans Videosu;

Türkiye'de tek olan 2021 Ağustos ayında off-road modifiye yapılan ve sahibini tanıdığım tertemiz kullandığını bildiğim bu aracı yerinde görmek, sahibiyle anlaşıp satın almak isterseniz,
Honda cr-v off-road modifiyeli arazi aracına dönüştürme yapılmış bu aracın modifiyesi için yapılan değişiklikleri de görmek isterseniz

Sahibinden satılık temiz Honda cr-v off-road

;
Arabam com Honda CR-V Türkiye de tek modifiyeli satılık



Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Silmekten yara olan buruna ne iyi gelir

-
Resim
Silmekten yara olan buruna ne iyi gelir Kağıt mendille sildikçe daha çok yara olan, gitgide büyüyen ve acı veren burun kenarı yaralarınıza çözüm. öncelikle sıcak su altına tutmak yaranın sertliğini alır ve çatlayarak büyümesini önler. sonrasında ise ilaç merhem krem olarak şunlar tavsiye edilir; burunda yara nasıl tedavi edilir? burundaki yara için evde yapılabilecekler Güncelleme: 2020 nisan
Devamı

Almanyada satılan Türk helal belgeli sucuk markaları

-
Resim
Lafı çok uzatmayacağım merak ettim şöyle bi araştırayım dedim. Almanya da satılan ve helal belgeli salam sucuk sosis markaları nı şöyle bi araştırdım. bizim burada Türkiye de satılan Şahin pınar maret coşkun gibi meşhur T ürk sucuk markaları maalesef Almanya da ne online marketlerde ne de şarküterilerde satılıyor. Almanya da satılan satışı olan ve islami helal belgesi olan iki türk sucuk salam markası var ve araştırmalarıma göre Türkiye deki sucuklardan salamlardan daha lezzetli gelin göstereyim.
Devamı